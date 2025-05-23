Doğadan sofraya: Hakkari’de ot festivali coşkusu!

Valilik desteğiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün organizesinde, “Doğanın kalbinde lezzetin izinde” sloganıyla Mehmet Akif Ersoy Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde festival gerçekleştirildi.

Mesleki eğitim kurumlarının öğrenci ve usta öğreticileri tarafından hazırlanan yöresel yemekler ve dağ otlarının sergilendiği festival, büyük ilgi topladı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, etkinlikte, bölgenin eşsiz doğasının ve çalışkan insanlarının gücünü yansıtan özel bir organizasyonda buluştuklarını ifade etti.

Yöresel Ot Festivali’nin ilkini büyük bir coşku ve gururla düzenlediklerini vurgulayan Çelik, “Hakkari, yalnızca dağları, yaylaları ve muhteşem manzaralarıyla değil, aynı zamanda köklü tarihi, zengin mutfak kültürü ve endemik bitki çeşitliliğiyle Türkiye’nin parlayan yıldızı olmaktadır. Bu değeri öne çıkarmak, yerel zenginliklerimizi geleceğe taşımak ve bu toprakların değerlerini marka haline getirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz.” dedi.

Mesleki eğitim kurumlarının özverili çalışmaları sayesinde kentin gastronomi potansiyelinin ortaya çıktığını belirten Çelik, şöyle devam etti:

“Mesleki eğitim merkezlerimizin gastronomi bölümü öğrenci ve öğretmenleri, köyleri gezerek, yaşlılarla görüşerek unutulmaya yüz tutmuş tarifleri derleyip kayıt altına aldı. Bu süreçte 130’a yakın özgün yemek belirlendi, tarifler hazırlandı, görsellerle desteklendi ve Türk Patent ve Marka Kurumu’na coğrafi işaret başvuruları yapıldı. Şu an itibarıyla Çukurca organik tahini, Yüksekova Çirek Peyniri, 9 yöresel yemeğimiz ve 16 Hakkari kilimimiz tescillendi, böylece Hakkari’mizin adı daha güçlü bir şekilde duyulmaya başlandı.”

Festivalin, doğadan sofraya uzanan üretim sürecini uygulamalı olarak sergileyen bir vitrin olacağını ifade eden Çelik, şunları söyledi:

“Kenger kavurmasından ışkın salatasına, mendili otlu peynirden çiriş böreğine, helizli yumurtadan siyabo çorbasına, ısırgan çorbasından ısırgan pilavına, vazpula ayran aşından sumalıh keşkeke, kapari turşusuna kadar birçok yöresel ot yemeğini tatma imkânı bulacaksınız. Pirinç pilavına bile otun yakışması, lezzetini artırması, buradaki mutfak kültürünün zenginliğinin en güzel örneklerinden biridir. Yüzlerce öğrencimizin, öğretmenimizin, kadın üreticilerimizin ve yerel girişimcilerimizin emeğiyle düzenlenen bu festival, sadece bir etkinlik değil, aynı zamanda istihdama, kırsal kalkınmaya ve gastronomi turizmine açılan önemli bir kapıdır.”

Yiyecek içecek hizmetleri öğretmeni Şükrü Gürses, okulun konferans salonunda coğrafi işaretli ürünler ve dağ otlarıyla ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Öğrencilerden oluşan folklor ekibinin gösterisinin ardından katılımcılara yöresel otlarla yapılan yemekler ikram edildi, yöresel ürünlerin yer aldığı stantlar ziyaret edildi.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulhalim Ünalan, Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacanoğlu, İl Müftüsü Hüseyin Okuş, İl Milli Eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.