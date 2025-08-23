Doğal afetlere akıllı sera ile çözüm

Rektör Akkaya, iklim değişikliğiyle birlikte seracılıkta özellikle akıllı sistemlerin önem kazandığını belirtti.

BARÜ'nün bu alanda yürüttüğü projeyle şehre ve bölgeye katkı sunduğunu kaydeden Akkaya, "Bartın Üniversitemiz, organik tarım programı çerçevesinde çeşitli otomasyonlarla uzaktan kontrol edilebilen, çevresel faktörlere uyum sağlayan bir akıllı sera sistemini başarıyla uygulamaktadır. Bu faaliyet, hem şehir hem de bölge için ufuk açıcı bir örnek teşkil etmektedir" ifadelerini kullandı.

Akıllı sera sisteminde yetiştirilen ürünlerin verim ve kalite açısından diğer geleneksel seraların önünde olduğunu ifade eden Akkaya, "Bu yüzyılın tarım yüzyılı olacağı öngörüsüyle üniversitemizin ülkemize önemli katkılar sunduğu görülmektedir" şeklinde konuştu.

"DOĞAL AFETLERE KARŞI ÇÖZÜM SUNUYOR"

Bartın'da zaman zaman yaşanan sel, fırtına ve diğer doğal afetlere dikkat çeken Rektör Akkaya, akıllı sera sistemlerinin bu tür olaylara karşı dirençli olduğunu vurguladı. Akkaya, "Isınma ve rüzgar gibi faktörler uzaktan sistemlerle kontrol altına alınabiliyor. Bu yönüyle Bartın'daki ve ülkemizdeki çiftçilere yol gösterici bir proje olduğunu düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"YAĞIŞ VE SICAKLIK UZAKTAN KONTROL EDİLİYOR"

BARÜ Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Cevdet Gümüş, akıllı sera sisteminin teknik detayları hakkında bilgi verdi. Feed the Future projesi kapsamında modernize edilen iki seranın uzaktan kontrol edilebildiğini belirten Gümüş, "Sulama, gübreleme, havalandırma sistemleri, iklim kontrol cihazları ve gübre makineleri otomasyona bağlandı. Bilgisayar ya da cep telefonu üzerinden sıcaklık, yağmur hızı ve nem gibi değerler uzaktan değiştirilebiliyor" dedi.

"KENDİ KENDİNİ KAPATAN SİSTEM"

İklim kontrol cihazları sayesinde seraların aşırı yağış, rüzgar veya sıcaklık durumlarına karşı otomatik olarak tepki verdiğini de anlatan Gümüş, "Yağış sensörleri ile seralar kendini kapatabiliyor. Rüzgar sensörü ise "serayı kapat" komutu ile devreye giriyor. Aşırı sıcaklarda ise sirkülasyon ve egzoz fanlarıyla içerideki sıcaklık ve nem dengeleniyor" diye konuştu.