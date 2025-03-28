Doğal antibiyotik tezgahlarda

Erzincan'da doğada kendiliğinden yetişen, birçok faydası olduğu bilinen ve doğal antibiyotik olarak kullanılan çiriş otu, tezgahlardaki yerini aldı.

Karların erimesi ve ilkbaharın gelmesiyle doğada kendiliğinden yetişen ve şifa kaynağı olarak bilinen çiriş otu, Erzincan'da pazarcıların geçim kaynağı oluyor. Zengin bitki örtüsü çeşitliliği ve sahip olduğu endemik türler bakımından öne çıkan Erzincan'da, ilkbahar aylarında dağlık alan, orman ve dere kenarlarında kendiliğinden yetişen çiriş otu toplanmaya başlandı.

Dağlık ve kayalık arazilerde çiriş otu toplayan vatandaşlar, bıçak yardımıyla kökünden kestikleri bu otları özenle torbalara yerleştirerek sırtlarında evlerine taşıyor. Binbir zahmetle toplanan çiriş otlarını çamur ve yabani otlardan temizleyen vatandaşlar, çiriş otunun bir kısmını yemeklerde kullanmak üzere kendilerine ayırırken, ihtiyaç fazlasını da kilogramı 100 liradan satıyor.

YEMEKLERE LEZZET KATIYOR

Yörede "gulik" olarak da adlandırılan ve yemeklere lezzet katan çiriş otundan genellikle çorba, gözleme ve konserve yapılıyor.

Sürekli doğada yetişen bu tür ürünleri toplayıp satarak geçimini sağlayan seyyar satıcı İsa Kurt, bunun gibi dağ ürünlerinin tamamen şifa kaynağı olduğunun altını çizerek, "Çok yararlı bir bitki, özellikle bağırsaklarında sorun yaşayanlar için birebir şifa kaynağı. Kilo vermek isteyenler de tercih ediyor. Tamamen doğal yetişiyor. Özellikle hemoroid hastaları doktor doktor gezmesin boşuna. Biz bunu hem kendimizde hem de hastalarda test ettik denedik. Her derde deva ama özellikle basuru olanlar buyursunlar denesinler. Şu anda 100 liradan satıyoruz ama havalar daha da ısınsın bu fiyatlar düşecektir. Yılın ilk ürünleri az olduğu için fiyat çok gelebilir ama ilerleyen günlerde fiyat düşecektir" dedi.

Çeşit çeşit bazı yemeklerde çirişi kullandığını belirten vatandaşlar, "Ben bulduğum zaman hep alıyorum ve çorbasını yapıyorum, kavurmasını yapıyorum, böreğini yapıyorum, ıspanak gibi pırasa gibi kullanıyorum. Hormonlu yemek başka, dağlarda yemek başka. Dağlardaki kendi halinde biten bir sebzemiz. Her derde deva. Hiç olmazsa köküne ilaç dökülmüyor. Tamamen doğal. Bunu yapıp yoğurtla yiyin. Tereyağında yapacaksınız. Kızartması da güzel oluyor" ifadelerini kullandı.