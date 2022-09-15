Hafızayı ve konsantrasyonu güçlendiren en iyi 11 bitki

Ensonhaber’in haberine göre; Alzheimer hastalığı veya bunama gibi sağlık sorunlar insanların korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Hafıza kaybı, yaşlanma ve hücresel bozulmayla ilgili bir problem olduğu vurgulandı. Tüm vücut gibi zihin de zamanın etkilerine maruz kalır ve çeşitli bozukluklar yaşamaya başlandığı bildirildi. Giderek daha fazla insan yaşlanma belirtileri göstermeden, zihinsel olarak daha az performans gösterdiklerini ve hafıza problemleri yaşadıklarını bildiriyor. Sadece hafıza eksikliği değil, daha genel bir zihinsel rahatsızlık olan dikkat ve konsantrasyon eksikliği de oldukça yaygın olarak görülüyor. Son yıllarda hafıza kaybından ve bilgileri hatırlamakta zorluktan şikayet eden daha çok genç insan ortaya çıktı.

HAFIZA VE KONSANTRASYON İÇİN 11 BİTKİ…

1. Ginkgo biloba

2. Ginseng

3. Çarkıfelek

4. Lavanta

5. Zerdeçal

6. At kuyruğu

7. Biberiye esansiyel yağı

8. Gül esansiyel yağı

9. Kakao

10. Isırgan

11. Yeşil çay

HAFIZA VE KONSANTRASYON İÇİN DOĞAL ÇÖZÜMLER…

Hafıza, dikkat ve konsantrasyon eksikliği durumlarında kişinin beyin fonksiyonlarını doğal ilaçlar, şifalı otlar, besinler ve bilişsel aktiviteyi iyileştirmenize izin veren takviyelerle desteklemek mümkündür. Yaşam tarzınızdaki dengeyi yeniden kurmaktan, beslenmenize şifalı bitkilerin eklenmesine kadar, hafıza ve konsantrasyon için birçok doğal çözüm vardır.

-Sağlıklı beslenin

- Fiziksel olarak aktif olun