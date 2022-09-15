15 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Hafızayı ve konsantrasyonu güçlendiren en iyi 11 bitki

Hafızayı ve konsantrasyonu güçlendiren en iyi 11 bitki

Hafıza ve konsantrasyon sorunu devam ediyor. Hafıza ve konsantrasyon sorununa iyi gelen 11 bitkiyi sizlerle paylaşıyoruz…

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 14:17
Takip Et

Doğal çözümler. Hafızayı ve konsantrasyonu güçlendiren en iyi 11 bitki

Hafızayı ve konsantrasyonu güçlendiren en iyi 11 bitki
+
Aa
-

Ensonhaber’in haberine göre; Alzheimer hastalığı veya bunama gibi sağlık sorunlar insanların korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Hafıza kaybı, yaşlanma ve hücresel bozulmayla ilgili bir problem olduğu vurgulandı. Tüm vücut gibi zihin de zamanın etkilerine maruz kalır ve çeşitli bozukluklar yaşamaya başlandığı bildirildi. Giderek daha fazla insan yaşlanma belirtileri göstermeden, zihinsel olarak daha az performans gösterdiklerini ve hafıza problemleri yaşadıklarını bildiriyor. Sadece hafıza eksikliği değil, daha genel bir zihinsel rahatsızlık olan dikkat ve konsantrasyon eksikliği de oldukça yaygın olarak görülüyor. Son yıllarda hafıza kaybından ve bilgileri hatırlamakta zorluktan şikayet eden daha çok genç insan ortaya çıktı.

HAFIZA VE KONSANTRASYON İÇİN 11 BİTKİ…

1. Ginkgo biloba
2. Ginseng
3. Çarkıfelek
4. Lavanta
5. Zerdeçal
6. At kuyruğu
7. Biberiye esansiyel yağı
8. Gül esansiyel yağı
9. Kakao
10. Isırgan
11. Yeşil çay

HAFIZA VE KONSANTRASYON İÇİN DOĞAL ÇÖZÜMLER…

Hafıza, dikkat ve konsantrasyon eksikliği durumlarında kişinin beyin fonksiyonlarını doğal ilaçlar, şifalı otlar, besinler ve bilişsel aktiviteyi iyileştirmenize izin veren takviyelerle desteklemek mümkündür. Yaşam tarzınızdaki dengeyi yeniden kurmaktan, beslenmenize şifalı bitkilerin eklenmesine kadar, hafıza ve konsantrasyon için birçok doğal çözüm vardır.

-Sağlıklı beslenin

- Fiziksel olarak aktif olun

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kazılarda bulundu. Tarihi paranın üstündeki yazıyı okuyanın tüyleri diken diken oldu
1
﻿Kazılarda bulundu. Tarihi paranın üstündeki yazıyı okuyanın tüyleri diken diken oldu
﻿Kazılarda bulundu. Tarihi paranın üstündeki yazıyı okuyanın tüyleri diken diken oldu
﻿Dünyanın en zeki ülkeleri sıralaması belli oldu. Türkiye listede kaçıncı sırada?
2
﻿Dünyanın en zeki ülkeleri sıralaması belli oldu. Türkiye listede kaçıncı sırada?
﻿Dünyanın en zeki ülkeleri sıralaması belli oldu. Türkiye listede kaçıncı sırada?
﻿Beşiktaş'ın eski yıldızını görenler şaşırdı
3
﻿Beşiktaş'ın eski yıldızını görenler şaşırdı
﻿Beşiktaş'ın eski yıldızını görenler şaşırdı
﻿Sedat Peker'in evine yapılan saldırıda sır bilgiyi Yılmaz Özdil açıkladı. Dikkat çeken detay
4
﻿Sedat Peker'in evine yapılan saldırıda sır bilgiyi Yılmaz Özdil açıkladı. Dikkat çeken detay
﻿Sedat Peker'in evine yapılan saldırıda sır bilgiyi Yılmaz Özdil açıkladı. Dikkat çeken detay
﻿Alım gücü düşen vatandaş markette bunu da yaptı. İşte hayat pahalılığın insanları düşürdüğü durum
5
﻿Alım gücü düşen vatandaş markette bunu da yaptı. İşte hayat pahalılığın insanları düşürdüğü durum
﻿Alım gücü düşen vatandaş markette bunu da yaptı. İşte hayat pahalılığın insanları düşürdüğü durum
﻿Dünya sinemasından bir yıldız daha kaydı
6
﻿Dünya sinemasından bir yıldız daha kaydı
﻿Dünya sinemasından bir yıldız daha kaydı
﻿Yerli ve milli Escobar pankartı Unkapanı ve Eminönü köprülerinde: İstanbul'da bir kez daha o pankart görüldü
7
﻿Yerli ve milli Escobar pankartı Unkapanı ve Eminönü köprülerinde: İstanbul'da bir kez daha o pankart görüldü
﻿Yerli ve milli Escobar pankartı Unkapanı ve Eminönü köprülerinde: İstanbul'da bir kez daha o pankart görüldü
﻿Tarihi hamamın çatısında yangın
﻿Tarihi hamamın çatısında yangın
﻿Tarihi hamamın çatısında yangın
﻿Denizden palamut fışkırıyor. Fiyatı dar gelirlinin imdadına yetişti
﻿Denizden palamut fışkırıyor. Fiyatı dar gelirlinin imdadına yetişti
﻿Denizden palamut fışkırıyor. Fiyatı dar gelirlinin imdadına yetişti
﻿63 Doktordan çok ilginç bir kitap
﻿63 Doktordan çok ilginç bir kitap
﻿63 Doktordan çok ilginç bir kitap
﻿İstanbul Şehir Hatları Turizm işçi alacak
﻿İstanbul Şehir Hatları Turizm işçi alacak
﻿İstanbul Şehir Hatları Turizm işçi alacak
﻿İspanya Başbakanı Sanchez: Eksik olan tek şey zombi istilası
﻿İspanya Başbakanı Sanchez: Eksik olan tek şey zombi istilası
﻿İspanya Başbakanı Sanchez: Eksik olan tek şey zombi istilası
﻿17 üniversiteye rektör ataması
﻿17 üniversiteye rektör ataması
﻿17 üniversiteye rektör ataması
﻿Gaziantep Üniversitesi personel alacak
﻿Gaziantep Üniversitesi personel alacak
﻿Gaziantep Üniversitesi personel alacak
﻿THY'den personele 40 bin lira ikramiye
﻿THY'den personele 40 bin lira ikramiye
﻿THY'den personele 40 bin lira ikramiye
﻿Rapor: Kovid-19 salgınında büyük küresel başarısızlık yaşandı
﻿Rapor: Kovid-19 salgınında büyük küresel başarısızlık yaşandı
﻿Rapor: Kovid-19 salgınında büyük küresel başarısızlık yaşandı
﻿İran, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyelik belgesini imzaladı
﻿İran, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyelik belgesini imzaladı
﻿İran, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyelik belgesini imzaladı
﻿Kuşadası'nda iki grup arasında kavga: 16 yaralı
﻿Kuşadası'nda iki grup arasında kavga: 16 yaralı
﻿Kuşadası'nda iki grup arasında kavga: 16 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.