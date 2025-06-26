Doğal gaz çalışmaları hız kesmiyor! 5 mahalleye ulaştırılacak

Yüksekova'da enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla yürütülen doğalgaz altyapı çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu yıl ilçeye bağlı toplam 5 mahallede doğalgaz hattı döşenecek.

Geçtiğimiz ay Güngör Mahallesi'nde start alan çalışmalar hızla tamamlanma aşamasına gelirken, ekipler şu anda 3 mahallede aktif olarak kazı ve hat döşeme işlemlerine devam ediyor. Geri kalan 2 mahallede ise ön hazırlıkların tamamlanmasının ardından çalışmalara başlanacağı öğrenildi.

Doğalgazın evlerine ulaşacak olmasından büyük memnuniyet duyan Pizok TOKİ sakinleri, "Evlerimizde doğalgazı kullanmak için dört gözle bekliyoruz. Bu hizmeti ilçemize getiren yetkililere ve sahada çalışan tüm ekiplere teşekkür ederiz" diyerek duygularını dile getirdi.

İç tesisat çalışmalarını yürüten Vedat Kılıç ise, "İlk etapta 5 mahallede altyapı çalışmaları devam ediyor. Biz de bununla eş zamanlı olarak Pizok TOKİ evlerinde hem kolon hatlarını çekiyor hem de gazlama çalışması yürütüyoruz. Mevcut işlerimizin yüzde 90'ını tamamladık. İnşallah kısa sürede tüm evlerde doğalgaz kullanımı başlayacak" ifadelerini kullandı.