Doğal gaz dedektörü zorunlu olmalı

Geçen hafta Perşembe günü İstanbul Şirinevler’de bir apartman dairesinde meydana gelen doğal gaz patlamasında 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Cuma günü ise Ankara Mamak’ta yine bir apartman dairesinde 1 kişinin ölümüne yol açan doğal gaz patlaması oldu.

Uzmanlar bu tür patlamaların nedenleriyle ilgili özetle şu görüşü dile getiriyorlar:

“Ya dairelerde doğal gaz tesisatı usulüne uygun döşenmediği için doğal gaz sızıntısı olmaktadır. Ya da daire sakinleri kullandıkları ocağı kapatmayı unuturlar. Her iki durumda da ortama dolan doğal gaz kibrit çakılması veya elektrik düğmesine basılmasıyla infilak eder.”

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Peki, benzer patlamalar yaşanmaması için ne yapılabilir?

Yapılacak şey çok basit aslında.

Piyasada ortamdaki doğal gaz miktarı tehlikeli boyuta ulaştığında çalarak alarm veren çeşitli markalarda dedektörler var.

Üstelik pahalı da değil bunlar.

Fiyatları 173 liradan başlıyor birkaç bin liraya kadar yükseliyor.

Bu dedektörlerin kullanımının zorunlu tutulması bundan sonra olacak birçok felaketi önleyebilir.

Doğal gaz dağıtım şirketleri her aboneye birer adet doğal gaz dedektörü vermeli ve bunun bedelini de küçük taksitlerle doğal gaz faturalarına yansıtmalıdır.

4 milyon motosiklet

Ülkemizde motosiklet sayısı 4 milyonu bulmuş.

Üstelik bu rakama her geçen gün yenileri ekleniyormuş.

Otomobile göre satın alma maliyeti ve yakıt sarfiyatının son derece düşük olması, kalabalık trafikte bile kolayca ilerleyebilmesi, kuryeyle kargo ve yemek servisinin yaygınlaşması, park yeri bulmada yarattığı rahatlık motosiklet kullanımını cazip kılıyor.

Ne var ki motosiklet sayısı arttıkça ortaya yeni sorunlar çıkıyor.

Örneğin Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre 2022’de motosikletler yaklaşık 271 bin trafik kazasına karışmışlar.

Yarattığı hızlı hareket kolaylığı da motosikletleri yasa dışı işler çevirenlerin gözde ulaşım aracı haline getirdi ne yazık ki...

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Bu olumsuz tablo nasıl değiştirilebilir?

-Motosiklet ehliyeti almak yaş ve eğitim sınırları yükseltilerek zorlaştırılmalıdır, bir...

-Sık sık kazaya karışanlarla bazı suçları işleyenlerin ehliyetleri iptal edilmelidir, iki...

- İşletmelere çalıştırdıkları kuryeleri doğru seçmelerinde titiz davranmaları için yeni yükümlülükler getirilmelidir, üç...

-Motosiklet sürücülerine yönelik trafik kontrolleri sıklaştırılmalıdır, dört...

AK Parti’nin adayı

Ak Parti, CHP Kurultayı’nda kimin genel başkan seçilmesini ister?

Bence istedikleri isim tartışmasız Kemal Kılıçdaroğlu’dur.

Bunun nedeni şu:

Genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçiminde alınan mağlubiyetler sadece Kılıçdaroğlu’nu olumsuz etkilemedi, CHP seçmenini de üzüp yıprattı, partilerine olan inançlarının sarsılmasına yol açtı, umutsuzluğa itti.

Oysa kurultayda genel başkanlığa değişim isteyen birinin seçilmesi CHP seçmeninde yeni bir heyecan dalgası yaratabilir, yerel seçime coşku ile gitmesini sağlayabilir.

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Son günlerde Ak Parti sözcülerinin Kılıçdaroğlu’nu sert sözlerle eleştirmelerinin ardında CHP’li delegeleri Kılıçdaroğlu şemsiyesi altında birleştirme düşüncesinin yattığını sanıyorum.