Doğal gaz faturası indirimi Meclis'te. 1 yıl daha uzatılacak

Genel seçimler öncesi konutlarda kullanılan doğal gazın 25 m3'lük kısmı ücretsiz kullandırılmıştı. Ancak yüksek enflasyon nedeni ile yaşanan kriz nedeni ile yine de vatandaşlar fatura yatırmakta zorlanınca karar 1 yıl daha uzatılmış, indirimin 31 Mayıs 2024'te sona ereceği duyurulmuştu.

Tüm vatandaşlar Haziran ayında indirimin kalkması ile birlikte faturalarını 150 TL artışla birlikte ödeyecek. Vatandaşlar faturalarını nasıl ödeyeceklerini kara kara düşünürken TBMM'ye doğal gaz indiriminin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin teklif verildi.

Meclis'e verilen yasa tasarısının detayları tek tek ortaya çıkıyor.

BİR YIL DAHA UZATILACAK

Muğla Milletvekili Cumhur Uzun hazırladığı tasarı ile doğal gaz indiriminin 25 m3 doğal gaz fatura desteğinin 1 Mayıs 2025'e kadar uzatılması Meclis gündemine getirdi.

İndirim tasarısı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunuldu. Tasarının kabul edilmesi halinde tüm vatandaşlar konutlarında doğal gaz yaklaşık 150 TL'lik kısmını bedava olacak şekilde kullanmaya devam edecek.

Verdiği doğal gaz önergesine ilişkin açıklama yapan Cumhur Uzun, doğal gazın süresinin bittiğine işarete ederek aradan geçen bir yıllık zaman içinde Türkiye ekonomisinde bir iyileşme olmadığını ve vatandaşların geçim sıkıntısını daha da çok hissetmeye başladığını söyledi. Uzun doğal gaz indirimin açıklandığı zaman enflasyonun enflasyon yüzde 43,68 iken Mart 2024 verilerine göre bile enflasyonun yüzde 68,50'ye ulaştığını hatırlattı.

Cumhur Uzun doğal gaz indirimin uzatılmasının maliyetinin katlanılmayacak düzeyde olmadığını vurguladı.