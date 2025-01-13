Doğal gaz fiyatları ABD'den sonra Avrupa'da da yükselişe geçti

Avrupa doğal gaz vadeli işlemleri, artan talep ve arz sorunlarıyla varil başına 47 dolar seviyesine tırmandı. Rusya’nın 2022’de Ukrayna’yı işgalinden bu yana ilk kez Avrupa, gelecek kış için gaz depolama hedeflerini karşılayamama riskiyle karşı karşıya. Bu durum, 2026’ya kadar yeni sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) kapasitesi devreye girene kadar küresel bir enerji yarışını tetikleyebilir.

KIŞ SOĞUKLARI VE RUSYA FAKTÖRÜ

Soğuk hava koşulları ve Rusya’nın Ukrayna üzerinden boru hattı sevkiyatlarını durdurması, Avrupa’daki doğal gaz stoklarını tüketmiş durumda. Kıtlık endişesi nedeniyle bölge, 2025 yılına kadar %10 daha fazla LNG ithalatına ihtiyaç duyabilir. Bu artış, küresel piyasada talep baskısını artırırken fiyatlarda yeni zirvelere neden olabilir.

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ABD’NİN ENERJİ POLİTİKASI VE TRUMP’IN TEHDİDİ

Doğal gaz fiyatlarının yükselmesine bir diğer etken ise ABD Başkanı seçilen Donald Trump’ın Avrupa’nın ABD enerji ürünlerini daha fazla satın almaması durumunda ek tarifeler uygulayabileceği tehdidi. Bu durum, Avrupa ülkelerini ABD ile enerji ticaretinde yeni pazarlık süreçlerine zorlayabilir.

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PETROL FİYATLARINDAKİ ARTIŞIN ETKİSİ

Doğal gaz fiyatları üzerindeki baskıyı artıran bir diğer unsur ise petrol fiyatlarındaki yükseliş. ABD’nin Rus enerji sektörüne yönelik yeni yaptırımları sonrası, petrol fiyatları dört ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Petrol piyasalarındaki bu hareketlilik, doğal gaz piyasasında da domino etkisi yaratarak fiyatları yukarı çekiyor.

ENERJİ KRİZİNE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI

Avrupa, doğal gaz krizini hafifletmek için yenilenebilir enerji projelerine hız vermeyi ve enerji tasarrufu tedbirlerini artırmayı hedefliyor. Bununla birlikte, enerji altyapısındaki eksiklikler ve küresel LNG arzındaki sınırlamalar kısa vadede çözüm bulmayı zorlaştırıyor. 2026’ya kadar yeni LNG kapasitesinin devreye alınamaması, enerji krizinin kalıcı hale gelme riskini taşıyor.

KÜRESEL ENERJİ YARIŞININ YANSIMALARI

Uzmanlar, Avrupa’nın LNG ithalatına artan bağımlılığının, başta Asya olmak üzere diğer bölgelerde enerji rekabetini kızıştırabileceğini belirtiyor. Küresel enerji piyasasındaki bu değişimler, enerji fiyatlarının daha uzun süre yüksek seviyelerde kalmasına neden olabilir.