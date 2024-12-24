Doğal gaz fiyatları yeni yılda yükselmeye devam edecek

Kahveci, 2024 yılı itibarıyla Türkiye’nin doğal gaz ithalatının, Karadeniz gazının etkisiyle yüzde 4,26 oranında azalmış olsa da yurt içi üretiminin istenen seviyelere ulaşmaması nedeni fiyatların yükselmeye devam ettiğini, 2025 yılında da doğal gaz faturalarının yüksek gelmeye devam edeceğini ifade etti.

YERLİ ÜRETİM BEKLENEN SEVİYEYE ULAŞAMADI

2024’ün ilk 9 ayında Türkiye 35.066 milyon sm3 doğal gaz ithalatı gerçekleştirdi. Yurt içi üretim ise 1.566 milyon sm3 seviyesinde kaldı. Bu yılki toplam tüketim ise 37.968 milyon sm3 oldu. Karadeniz gazı, üretimde artış sağlasa da beklenen seviyelere henüz ulaşmadı.

DOĞAL GAZ FİYATLARI YÜKSELİYOR

Doğal gaz ithalatı miktar bazında düşse de fiyat bazında ciddi bir artış yaşandı. Yılın ilk dört ayında 10 doların altında seyreden fiyat, mayıs ayında 10,1 dolara, ardından eylül ayında 11,8 dolara, ekim ayında 12,9 dolara ve kasım ayında ise 13,9 dolara yükseldi.

FİYAT ARTIŞI ENİNDE SONUNDA FATURALARA YANSIYACAK

Kahveci, doğal gaz fiyatlarındaki artışın, eninde sonunda yurtiçindeki faturalara da yansıyacağına dikkat çekti. Grafiklerde doğal gaz fiyatının denge seviyesi olarak 10 doların altı rakamlara dikkat çekerken, mevcut 13,9 dolarlık fiyatın bu seviyenin üzerinde olduğunu söyledi. Bu durum, doğal gazda yaşanan fiyat artışlarının Türkiye'deki faturaları etkilemeye devam edeceğini işaret ediyor.