Doğal gaz hattına düşen yıldırım yangın yangına neden oldu

Kaynak: İHA
Doğal gaz hattına düşen yıldırım yangın yangına neden oldu

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde Ordu-Giresun doğal gaz arzını sağlayan hatta yıldırım isabet etti. Yıldırımın düşmesiyle çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde Ordu-Giresun doğal gaz arzını sağlayan hatta yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. 2 metrekarelik alanı etkileyen yangına müdahale ediliyor.

Koyulhisar ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Ağcabel Yaylası yakınlarındaki Ordu-Giresun doğal gaz arzını sağlayan boru hattına yıldırım düşmesi sonucu dün akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 metrekarelik alanı etkileyen yangınla ilgili çevrede güvenlik önlemi alındı.

u0gg.webpYangınla ilgili valilikten yapılan açıklamada, "Yangın 2 metrekarelik alanda devam etmektedir. Yangın BOTAŞ yetkilileri, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından gerekli güvenlik tedbirleri alınarak takip edilmektedir. BOTAŞ yetkilileri tarafından boru içinde bulunan gazın tükenmesi sonrasında onarıma başlanacaktır. Söz konusu yangında gaz kaçağının düşük ölçekli olması sebebiyle bölge illerinde gaz arzında herhangi bir kesinti öngörülmemektedir" denildi.

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