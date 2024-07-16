Doğal gaz kombi ve saatlerinin tamamı sökülecek

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Doğal gaz kombi ve saatlerinin tamamı sökülecek

Türkiye genelindeki tüm kombilerin söküleceği tarih belli oldu

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