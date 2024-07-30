Doğal gaz kombileri tarihe karışacak. Yeni ısınma dönemi başlıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Doğal gaz kombileri tarihe karışacak. Yeni ısınma dönemi başlıyor

Evleri ısıtmak için kullanılan doğal gaz tarihe karışacak kombiler tek tek sökülecek yeni dönemin ayrıntıları belli oldu.

Son Haberler
Beşiktaş'ın Sakaryaspor maçı ilk 11'i belli oldu Spor
Beşiktaş'ın Sakaryaspor maçı ilk 11'i belli oldu
Yılmaz Özdil Selçuk Bayraktar bombasını patlattı. Herkes bu olayı konuşacak Gündem
Yılmaz Özdil Selçuk Bayraktar bombasını patlattı. Herkes bu olayı konuşacak
Hırkasının içine hiçbir şey giymedi. Bir de utanmadan bu fotoğrafı paylaştı. Yılmaz Erdoğan’la adı çıktı Magazin
Hırkasının içine hiçbir şey giymedi. Bir de utanmadan bu fotoğrafı paylaştı. Yılmaz Erdoğan’la adı çıktı
Aşkın temel ihtiyaçları nelerdir? Kişi kime aşık olur Yaşam
Aşkın temel ihtiyaçları nelerdir? Kişi kime aşık olur
Pençe-Kilit'te çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi Gündem
Pençe-Kilit'te çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Fintek Fabrikası yeni girişimlerini arıyor! Ekonomi
Fintek Fabrikası yeni girişimlerini arıyor!
Hacıosmanoğlu FIFA’ya söz verdi Spor
Hacıosmanoğlu FIFA’ya söz verdi