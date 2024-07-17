Doğal gaz kombilerinin tamamı sökülecek. Tarih verildi imzalar atıldı

Türkiye’de kömür ve elektrikle çalışan ısıtıcıların azalması, coğrafi olarak her bölgeyi kapsayarak doğalgaz kullanımının genele yayılmasına neden oldu. Bu durum ilerleyen süreçlerde getirebilecek sorunlar açısından, yetkilileri yeni düzenlemeler konusunda harekete geçirdi.

HEM GÜVENLİ HEM ÇEVRE DOSTU

Araçlarda olduğu gibi, kombiler için de zorunlu güvenlik muayenesini getiren söz bu uygulama, sadece güvenliği sağlamakla yetinmeyip bunla beraber çevre kirliliğini azaltmayı da hedefliyor.

Yeni dönemde, evlerde sıklıkla kullanılan doğalgaz kombilerinin kullanımına kısıtlama getirilmesi planlanıyor.

Söz konusu bu değişiklik, her evde olan kombiler için belirli bir uygulama tarihini de içermekte.

O TARİHTEN İTİBAREN ESKİ KOMBİLER KULLANILMAYACAK

2030 yılı itibariyle inşa edilen tüm yeni binalar, 'Sıfır Emisyon Binaları' standartları ile uyumlu bir bütün olacak.

Fosil yakıtlı ısınmayı 2040’a kadar kademeli olarak sonlandırma planı kapsamında, doğalgaz kombisi kullanımını sona erdirme hedefi doğrultusunda bu kararın alındığı ileri sürülüyor.

ANLAŞMALAR YAPILDI

Avrupa Parlamentosu üyeleri arasında uzun süren çevre dostu adımlar huşundaki tartışmalar sonrasında, ulusal hükümetler ve Avrupa Komisyonu, yeni Binalarda Enerji Performansı Direktifi (EPBD) anlaşmasını imzaladı.

EPBD anlaşması gereği, AB ülkeleri 2040’a kadar fosil yakıtlı ısınmayı aşamalı olarak durduracak ve 2030 itibariyle, yeni inşa edilen evler de dahil olacak şekilde tüm yeni binalar, 'Sıfır Emisyon Binaları' standartlarına uygun olarak inşa edilip tasarlanacak.

2050’DE TÜM BİNALARDA SIFIR EMİSYON HEDEFİ

2050’ye kadar AB genelindeki tüm binaların sıfır emisyonlu binalara dönüştürülmesi amaçlandı.

Bu çerçevede, doğalgaz kombilerinin kullanımını sonlandırmayı planlayan AB yetkilileri, 1 Ocak 2025’ten itibaren fosil yakıt kullanan kombilere teşvik verilmeyeceğini duyuruldu. Ayrıca, doğalgaz kombilerinin sökülmesi de planlamalar arasında olduğu öngörülüyor.

Bu önemli adım, AB'nin çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma çerçevesinde, kritik bir adım olarak değerlendirilmekte olup, enerji verimliliğini artırmayı ve karbon emisyonlarını azaltmayı amaçlamaktadır.

Anlaşma AB üyesi ülkeleri kapsasa da, Türkiye'nin de bu projeyi 'AB Uyum Yasa Paketleri' kapsamında eksiksiz şekilde uygulaması beklenmektedir.