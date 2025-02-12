Doğal gaz kullanımı ile ilgili kritik 9 öneri!

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 47 bin kilometreyi aşan şebekesiyle 27 il merkezi, 310 ilçe ve beldede 5,3 milyon aboneye doğal gaz dağıtım hizmeti sunan Aksa Doğalgaz, basit ancak etkili yöntemlerle enerji tasarrufu sağlanabileceğini belirtti.

Doğru kullanım alışkanlıklarıyla aile bütçesine ve ülke ekonomisine katkıda bulunmanın mümkün olduğu ifade edilen açıklamada, doğal gazı verimli kullanarak çevrenin korunmasına ve tasarrufa katkı sağlamanın 9 yolu açıklandı. Tüm karşılaştırmalar, 2025 Ocak ayı piyasa verilerine dayandırıldı.

- TÜPTEN BEŞ BUÇUK KAT DAHA EKONOMİK

Doğal gaz, mutfakta yemek pişirme ve sıcak su kullanımında tüpe göre altı buçuk kat, ısınmada ithal kömüre göre dört kat ve elektriğe göre de iki buçuk kat daha ekonomik bir seçenek olarak öne çıkıyor. Doğal gazın diğer enerji kaynaklarına göre daha ekonomik olması hem bireysel kullanıcılar hem de ülke ekonomisi açısından büyük avantaj sunuyor.

- BİR DERECE FARKLA TASARRUF SAĞLAYIN

Kombinin sıcaklık ayarını sadece 1 derece düşürmek bile doğal gaz faturalarında yüzde 7'ye varan bir tasarruf sağlıyor. Küçük bir değişiklikle büyük bir fark yaratmak mümkün. Evlerde konforu bozmadan yapılan bu basit değişiklik, enerji tüketiminin azaltılmasına ve çevrenin korunmasına katkı sağlıyor. Ayrıca, sıcaklık kontrolünü düzenli olarak yapmak, tasarrufu artırmanın en kolay yollarından biri.

- RADYATÖRLERİN ÜSTÜNÜ ÖRTMEYİN

Isı kaybını önlemek ve kombinin gereksiz yere daha fazla çalışmasını engellemek için radyatörlerin üstü örtülmemeli ve önleri kapatılmamalı. Radyatörlerin üzerine örtü veya benzeri malzemeler koymak, ısının odalara yayılmasını engelliyor ve kombinin daha fazla çalışmasına neden oluyor. Ayrıca, radyatörlerin bulunduğu duvarlara ısı yalıtımı sağlayan yansıtıcı paneller yerleştirmek, ısının odaya geri yansımasını sağlayarak enerji verimliliğini artırırken, eşyaların radyatörleri engellememesi de ısının eşit şekilde dağılmasına katkıda bulunuyor.

- EVDEN ÇIKARKEN KOMBİNİN DERECESİNİ DÜŞÜRÜN

Evden gün içinde ayrılırken kombiyi veya termostatı tamamen kapatmak, eve geri döndüğünüzde soğuyan ortamı yeniden ısıtmak için daha fazla enerji tüketilmesine yol açabiliyor. Bu nedenle kombiyi düşük bir derecede tutarak evin tamamen soğumasını engellemek, enerji tüketimini optimize etmenin etkili bir yolu olarak öne çıkıyor.

- TERMOSTATİK VANA İLE TASARRUFU ARTIRIN

Termostatik vana kullanımı, radyatörü ayarlanan sıcaklık değerine ulaştığında otomatik olarak kapatarak enerji tasarrufu sağlar. Bu basit uygulama yüzde 15'e varan tasarruf elde edilmesine yardımcı olur. Termostatik vanalar, her odanın sıcaklık ihtiyacına göre ayrı ayrı ayar yapmanıza olanak tanıyor. Bu sayede, kullanılmayan odaların ısıtılmasını önleyerek enerji israfını engelleyebilirsiniz. Özellikle büyük ve farklı kullanım alanlarına sahip evlerde termostatik vana kullanımı, enerji tüketiminin kontrol altına alınmasında büyük bir avantaj sağlar.

- ODA TERMOSTATI İLE VERİM ARTIŞI SAĞLAYIN

Evde istenilen sıcaklık seviyesini koruyarak kombinin gerektiği kadar çalışmasını sağlayan oda termostatı, fazla enerji tüketiminin önüne geçerek doğal gaz faturasında yüzde 15'e varan tasarruf sağlanmasına katkıda bulunuyor. Ayrıca, akıllı oda termostatları kullanarak evde olmadığınız zamanlarda sıcaklık ayarlarını otomatik olarak değiştirebilir, böylece enerji tasarrufunu en üst düzeye çıkarabilirsiniz. Akıllı oda termostatları, kullanıcıların enerji tüketim alışkanlıklarını analiz ederek en verimli ısıtma programlarını öneriyor.

- YALITIM, TASARRUFUN ANAHTARLARINDAN BİRİ

Evde ısı kaybını önlemek için çatı, duvarlar ve pencerelerin yalıtımına özen gösterilmeli. Çatı ve pencere yalıtımı yüzde 30'a, dış duvar yalıtımı ise yüzde 40'a varan oranlarda tasarruf sağlayabiliyor. Yalıtım, ısının evin içinde kalmasını sağlayarak kombinin daha az çalışmasına ve dolayısıyla daha az enerji harcanmasına neden oluyor. Pencerelerde çift cam kullanımı, ısı kaybını önemli ölçüde azaltıyor. Ayrıca, kapı ve pencere kenarlarında oluşan hava sızıntılarını önlemek için yalıtım bantları kullanmak, enerji tasarrufu sağlamanın pratik yollarından biri.

- KOMBİYE BAKIM YAPTIRIN

Isınma sezonu öncesinde kombilere mutlaka bakım yaptırmak gerekiyor. Periyodik bakım, kombinin ömrünü uzatırken daha verimli çalışmasını sağlıyor ve doğal gaz tüketimini azaltıyor. Bakım yapılmamış kombiler, daha fazla enerji harcayarak aynı ısıyı sağlamaya çalışıyor, bu da faturaların yükselmesine neden olabiliyor. Ayrıca, periyodik bakım sırasında kombideki olası arızaların tespit edilip giderilmesi, ileride oluşabilecek büyük masrafların da önüne geçiyor. Kombinin yanı sıra radyatörlerin de temizlenmesi verimliliği artıran faktörlerden biri.

- KOMBİNİZİ EVİNİZİN İHTİYACINA GÖRE SEÇİN

Yoğuşmalı kombiler, standart kombilere kıyasla yüzde 15 daha fazla verim sağlıyor. Kombi seçerken ihtiyaçtan büyük veya küçük kapasiteli kombilerden kaçınmak da verimi artırıyor. Gereğinden büyük bir kombi, daha fazla enerji harcayarak çalışırken, küçük bir kombi de yeterli ısıya ulaşmak için sürekli maksimum kapasitede çalışmak zorunda kalıyor ve bu durum enerji israfına neden oluyor. Yoğuşmalı kombiler, yanma sırasında oluşan buharı yeniden kullanarak enerji verimliliğini artırıp doğal gaz tüketimini azaltıyor. Yoğuşmalı kombilere yatırım yapmak hem faturaların düşmesine hem de çevrenin korunması için önemli.