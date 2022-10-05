5 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Doğal gaz patlaması evi havaya uçurdu. Yarılalar var

Doğal gaz patlaması evi havaya uçurdu. Yarılalar var

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde meydana gelen doğal gaz patlamasında yaralanan 3 kişi ile şoka giren ev sahibi hastanede tedavi altına alındı.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 11:03
Takip Et

Doğal gaz patlaması evi havaya uçurdu. 3 yaralı

Doğal gaz patlaması evi havaya uçurdu. Yarılalar var
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Yozgat’ın Yerköy ilçesi Gültepe Mahallesi’nde meydana gelen doğal gaz patlamasında 2 katlı evin üst katı ve çatısı çöktü. Enkaz altında kalan Fatma Yorulmaz, İhsan Yorulmaz ve 4 yaşındaki Aydilge Hamiyet Yorulmaz, itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı. 

Olay anında dışarıda olan ev sahibi Ayşe Uçar da şoka girerek hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Yerköy Devlet Hastanesi'ne oradan da Yozgat Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Şimşir, “Binada 3 kişi vardı bir de üst katta ev sahibi vardı. O da sinir krizi geçirmiş onu da hastaneye kaldırmışlar. En son çocuğu kurtarmışlar, anne, baba çocuk şimdi hastanedeymiş” dedi.

Nergiz Başkale de “Burası benim ağabeyimin evi bana telefon ettiler. Evi böyle görünce şok oldum. Doğal gaz patlaması olmuş. Çok üzgünüm. İçeride kiracılar varmış 3 kişi. Gelin yanmış, çocuk yaralıymış. Şu an hastaneye gittiler. Bu manzarayı görünce şok oldum, çok üzüldüm. Burası ağabeyimin eviydi, yengem yaşıyordu burada. O ocağa çayı koymuş gitmiş, dışarıdaymış. Ekmek almaya gitmiş bakkaldan. Bir patlama sesi duyulmuş, aşağıdakilerin hepsi yaralı. Yengemde korkudan şok olmuş oda şimdi hastanede” şeklinde konuştu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'ın sözleri beklentiyi yükseltti: İşte asgari ücret için konuşulan yeni rakam
1
﻿Erdoğan'ın sözleri beklentiyi yükseltti: İşte asgari ücret için konuşulan yeni rakam
﻿Erdoğan'ın sözleri beklentiyi yükseltti: İşte asgari ücret için konuşulan yeni rakam
﻿Benzin ve motorine zam
2
﻿Benzin ve motorine zam
﻿Benzin ve motorine zam
﻿Erdoğan ne açıklayacak? Latif Şimşek AKP ve MHP’nin ‘2 yıldır üzerinde çalıştığı’ konuyu duyurdu
3
﻿Erdoğan ne açıklayacak? Latif Şimşek AKP ve MHP’nin ‘2 yıldır üzerinde çalıştığı’ konuyu duyurdu
﻿Erdoğan ne açıklayacak? Latif Şimşek AKP ve MHP’nin ‘2 yıldır üzerinde çalıştığı’ konuyu duyurdu
﻿Meteoroloji uyardı. 2 bölgemizde etkili olacak göz gözü görmeyecek
4
﻿Meteoroloji uyardı. 2 bölgemizde etkili olacak göz gözü görmeyecek
﻿Meteoroloji uyardı. 2 bölgemizde etkili olacak göz gözü görmeyecek
﻿Erdoğan ile Soylu arasında 'istifa' gerilimi: 'Sen istifa edemezsin, ben görevden alırım'
5
﻿Erdoğan ile Soylu arasında 'istifa' gerilimi: 'Sen istifa edemezsin, ben görevden alırım'
﻿Erdoğan ile Soylu arasında 'istifa' gerilimi: 'Sen istifa edemezsin, ben görevden alırım'
﻿Konuşması gündem olmuştu! Uykusuz Bakan Nebati'ye ‘epistemolojik kopuş’ göndermesi
6
﻿Konuşması gündem olmuştu! Uykusuz Bakan Nebati'ye ‘epistemolojik kopuş’ göndermesi
﻿Konuşması gündem olmuştu! Uykusuz Bakan Nebati'ye ‘epistemolojik kopuş’ göndermesi
﻿Yaşlı teyzeyi dinleyince yüreğiniz titreyecek: 240 lira elektrik faturasını görünce intihar etmek istedim hasta çocuğuma acıdım edemedim
7
﻿Yaşlı teyzeyi dinleyince yüreğiniz titreyecek: 240 lira elektrik faturasını görünce intihar etmek istedim hasta çocuğuma acıdım edemedim
﻿Yaşlı teyzeyi dinleyince yüreğiniz titreyecek: 240 lira elektrik faturasını görünce intihar etmek istedim hasta çocuğuma acıdım edemedim
﻿Green Card başvuru şartları nelerdir?
﻿Green Card başvuru şartları nelerdir?
﻿Green Card başvuru şartları nelerdir?
﻿1. Kocaeli Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
﻿1. Kocaeli Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
﻿1. Kocaeli Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
﻿Dilencinin üzerinden 12 bin lira çıktı
﻿Dilencinin üzerinden 12 bin lira çıktı
﻿Dilencinin üzerinden 12 bin lira çıktı
﻿Kabil'de İçişleri Bakanlığı kampüsündeki camide patlama
﻿Kabil'de İçişleri Bakanlığı kampüsündeki camide patlama
﻿Kabil'de İçişleri Bakanlığı kampüsündeki camide patlama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.