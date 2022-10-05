Doğal gaz patlaması evi havaya uçurdu

İHA'nın haberine göre, Kırşehir Çiçekdağ ilçesinde doğal gaz patlaması meydana geldi. Ayrıntılar geliyor.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.