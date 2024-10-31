Doğal gaz piyasalardaki oynaklık sürüyor

Doğal gaz piyasası, Perşembe sabahı hafif bir artış gösterdi. Ancak, genel piyasa eğilimi hakkında birçok soru devam ediyor. Önümüzdeki birkaç ayda doğal gazın yükseliş göstermesi bekleniyor. Bunun başlıca nedenleri arasında, ticaretin döngüselliği ve mevsimselliği ile alıcıların momentumunun devam etmesi yer alıyor. ABD'nin Kuzeydoğu bölgesindeki soğuk hava koşullarının piyasaya etki etmesi, doğal gaz fiyatlarını olumlu yönde etkiliyor.

Teknik analiz açısından, 50 günlük hareketli ortalama (EMA) 2,70 dolar seviyelerinde bulunuyor ve destek sağlıyor. Eğer fiyatlar 3,15 dolar seviyesinin üzerine çıkabilirse, doğal gaz piyasasında yukarı yönlü bir hareketin devam etmesi olası. Grafik, yükseliş bayrağı formasyonu oluşturuyor; ancak gelişmelerin nasıl sonuçlanacağını beklemek gerekiyor.

Uzmanlar, AvaTrade ile piyasalarda işlem yapıyor. Ancak, CFD ve FX opsiyonlarının riskli olduğunu ve sermaye kaybına yol açabileceğini unutmamak gerek. Genel olarak, piyasanın gürültülü bir seyir izlemesi bekleniyor; ancak alım fırsatları için geri çekilmelerin izlenmesi öneriliyor.