Doğal gaz piyasalardaki oynaklık sürüyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Doğal gaz piyasalardaki oynaklık sürüyor

Doğal gaz piyasası son günlerde dalgalı bir seyir izliyor. Kış aylarında hava koşulları ve Orta Doğu'daki jeopolitik sorunlar bu piyasanın seyrini etkileyecek.

Doğal gaz piyasası, Perşembe sabahı hafif bir artış gösterdi. Ancak, genel piyasa eğilimi hakkında birçok soru devam ediyor. Önümüzdeki birkaç ayda doğal gazın yükseliş göstermesi bekleniyor. Bunun başlıca nedenleri arasında, ticaretin döngüselliği ve mevsimselliği ile alıcıların momentumunun devam etmesi yer alıyor. ABD'nin Kuzeydoğu bölgesindeki soğuk hava koşullarının piyasaya etki etmesi, doğal gaz fiyatlarını olumlu yönde etkiliyor.

Teknik analiz açısından, 50 günlük hareketli ortalama (EMA) 2,70 dolar seviyelerinde bulunuyor ve destek sağlıyor. Eğer fiyatlar 3,15 dolar seviyesinin üzerine çıkabilirse, doğal gaz piyasasında yukarı yönlü bir hareketin devam etmesi olası. Grafik, yükseliş bayrağı formasyonu oluşturuyor; ancak gelişmelerin nasıl sonuçlanacağını beklemek gerekiyor.

Uzmanlar, AvaTrade ile piyasalarda işlem yapıyor. Ancak, CFD ve FX opsiyonlarının riskli olduğunu ve sermaye kaybına yol açabileceğini unutmamak gerek. Genel olarak, piyasanın gürültülü bir seyir izlemesi bekleniyor; ancak alım fırsatları için geri çekilmelerin izlenmesi öneriliyor.

106945642-1632321915956-gettyimages-769801441-97311213.jpeg

Son Haberler
Bayrak sevgisi yıkımı durdurdu. Vatandaşın hassasiyeti göz doldurdu
Bayrak sevgisi yıkımı durdurdu. Vatandaşın hassasiyeti göz doldurdu
New York borsası düşüşle açıldı
New York borsası düşüşle açıldı
CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e aktarılan paranın kaynağı belli oldu
CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e aktarılan paranın kaynağı belli oldu
MSB: Son bir haftada 198 terörist etkisiz hale getirildi
Son bir haftada 198 terörist etkisiz hale getirildi
Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret. Diyarbakırspor forması hediye edildi
Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret. Diyarbakırspor forması hediye edildi