Doğal gazda işlem tutarı iki katına çıktı



Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, Türkiye spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi dikkat çekici bir artış gösterdi. 1 Temmuz tarihli verilerde, günlük işlem hacmi 16 milyon 664 bin 68 liraya ulaştı. Bu rakam, bir önceki günkü 8 milyon 846 bin 796 liraya kıyasla yaklaşık iki kat artış anlamına geliyor.

Spot piyasada 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı ise 13 bin 533 lira 75 kuruş olarak tespit edildi. Aynı gün içinde gerçekleşen gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 250 bin metreküp olarak açıklandı.

Piyasa katılımcıları için belirlenen dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 210 lira 44 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 857 lira 6 kuruş seviyesinde belirlendi. Bu fark, piyasadaki alım-satım marjının oldukça yüksek seviyelere çıktığını gösterdi.

Türkiye’ye dün itibarıyla 142 milyon 589 bin metreküp doğal gaz girişi olurken, piyasaya arz edilen miktar 142 milyon 296 bin metreküp olarak kayıtlara geçti. Arz ve talep miktarlarının bu denli yakın seyretmesi, doğal gaz piyasasında dengeli bir gün yaşandığına işaret ediyor.

Enerji uzmanlarına göre, piyasada işlem hacmindeki artış, tüketici tarafındaki talep beklentileri ve uluslararası enerji fiyatlarının etkisiyle ilişkili olabilir.