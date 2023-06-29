Doğal maskelere dikkat

Editör: Ali Öncü



DOĞAL MASKE İLE CİLDİNİZİ MAHVETMEYİN

Tamamen doğal olan cilt bakımı trendi son zamanlarda hızla yayılıyor. Satın alınan kimyasal bazlı güzellik ürünlerini kullanmak istenmeyen insanlar, mutfak malzemelerini her zamanki cilt bakım rutinlerine dahil etme konusunda farklı yöntemler deniyorlar. Fakat doğal olan ürünlerin “daha zararsız” olduğuna dair geliştirilen algı, aslında hiç istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Bilinçsizce uygulanan “doğal maskeler” de cildinize büyük zararlar verebilir.

Kolayca bulunabilen ve uygun fiyatlı doğal ürünlerin, cilde herhangi bir zarar vermediği algısına sahip olduğundan, temizleyiciler, tonikler ve yüz maskeleri olarak giderek daha fazla kullanılmaktadır. Ancak bu yanılgı, birçok mutfak malzemesi yüze uygulanmaya uygun olmadığı için istenmeyen sonuçlara yol açabilir. İşte asla yüzünüze sürmemeniz gereken o 5 doğal ürün…

BİTKİSEL YAĞ

Bitkisel yağların kullanılması cilt yüzeyine biraz ekstra nem katabilir, ancak aynı zamanda tıkanmış gözeneklere, sivilcelere ve parlak bir görünüme neden olabilir. Ayrıca rafine yağlar kimyasallarla yüksek oranda işlenir ve bunları yüzde kullanmak sadece cilde zarar verir. Kuru cildiniz varsa, yalnızca soğuk preslenmiş ve organik bitki bazlı yağlar kullanın.

BEYAZ ŞEKER



Sert dokusu, hassas yüz dokularına zarar verebileceğinden, cildinize şeker uygulamasından uzak durmanız gerekiyor. Normal beyaz şekerle peeling kullanımının neden olduğu cilt yüzeyindeki mikro yırtıklar, iltihaplanma, tahriş, kızarıklık, kuruluk ve diğer cilt sorunlarına yol açabilir. Sivilce sorunu olan kişiler asla beyaz tuz veya şeker kullanmamalıdır, çünkü bunların uygulanması yara izi, kızarıklık ve daha fazla iltihaplanmaya neden olabilir.

KABARTMA TOZU



Yüzü kabartma tozu ile yıkamak, yüz maskesi veya peeling olarak uygulamak cildin koruyucu yağ bariyerini ortadan kaldırabilir ve onu enfeksiyonlara, sivilcelere karşı savunmasız bırakabilir. Sağlıklı bakteri florasını ve hassas enzim dengesini bozmanın yanı sıra, kabartma tozu uygulaması daha fazla güneş hassasiyetine ve hiperpigmentasyona neden olabilir.

LİMON

Limonun zengin antioksidan içeriği nedeniyle, birçok insan pigmentasyon sorunlarını gidermek ve cildi aydınlatmak için doğrudan yüzlerinde kullanır. Bununla birlikte, limon doğası gereği oldukça asidiktir ve mutfak malzemesi cildin pH dengesini bozabilir, ciddi alerjik reaksiyonlara, aşırı kuruluğa, kızarıklığa ve ciltte soyulmaya neden olabilir. Hassas veya problemli bir cilt tipiniz varsa semptomlar daha da kötüleşebilir. Bu nedenle, bölgesel limon uygulamalarından uzak durduğunuzdan emin olun, en iyi sonucu almak için yüz maskelerinde sadece birkaç damla limon suyu kullanın.

TARÇIN

Tarçın, harika tadı ve aroması nedeniyle mükemmel bir baharat olurken, sıcak baharat doğrudan cilt üzerinde kullanılmamalıdır. Tarçın yaygın bir tahriş edici olduğundan, içerik herhangi bir güzellik bakım ürününde nadiren bulunur. Yine de mutfak malzemesini cilt bakımı rutininizde kullanmak istiyorsanız, pürüzsüz ve lekesiz bir cilt için baharatı bal, zeytinyağı vb. ile eklediğinizden emin olun.



