Doğal öksürük şurubu! Bir kaşığı bitmek bilmeyen öksürüğü bitiriyor

Kış aylarının yanı sıra mevsim geçişlerinde de gribal hastalık riski artıyor. Eğer geçmeyen bir öksürüğünüz varsa, bu doğal öksürük şurubunu deneyebilirsiniz.

Doğal öksürük şurubu tarifi oldukça kolay. Tek yapmanız gereken pekmez ve zencefil gibi etkili malzemelerle şurubu hazırlamak. İşte öksürük şurubu için ihtiyacınız olan malzemeler…

Bir miktar pekmez

Bir çay kaşığı zencefil

Bir çay kaşığı karabiber

Biraz limon

Zeytinyağı

Yapılışı:

Tüm malzemeleri bir kaseye alarak iyice karıştırın. Elde ettiğiniz bu doğal şifa deposu bitmek bilmeyen öksürüğünüzü bitirecek.

Öte yandan öksürüğü gidermeye yardımcı olabilecek diğer besinler ise şunlardır:

1. Ballı Sıcak Su: Bal, boğazı yatıştırır ve öksürüğü hafifletir.

2. Zencefil: Antiinflamatuar özellikleri sayesinde öksürüğe iyi gelir.

3. Limon: C vitamini kaynağı ve bağışıklığı güçlendirir. Sıcak suyla karıştırıldığında etkili bir karışım oluşturur.

4. Pekmez: Enerji verirken, boğazı rahatlatır.

5. Sarımsak: Antimikrobiyal özellikleri sayesinde enfeksiyonlara karşı koruma sağlar.

6. Zerdeçal: Anti-inflamatuar etkisi vardır, sıcak sütle tüketildiğinde faydalı.

7. Nane: Nane çayı, boğazı ferahlatır ve öksürüğü hafifletir.

8. Yoğurt: Probiyotik içeriği sayesinde bağışıklık sistemini destekler.

Uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışınız.