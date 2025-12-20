Uluslararası dermatoloji ve immünoloji uzmanları, bilinçsiz kullanımın basit bir deri döküntüsünden solunum yetmezliğine kadar varan ağır tablolara neden olduğunu vurguladı.

Son yıllarda doğal gıda takviyelerine yönelik artan ilgi, arı kovanının en güçlü ürünlerinden biri olarak bilinen propolisi milyonlarca insanın günlük rutinine dahil etmesini sağladı. Ancak bu yoğun talep, bilim dünyasında yeni bir tartışma başlattı ve uzmanlar, propolisin "masum" bir takviye olarak görülmemesi gerektiği konusunda birleşti.

Yapılan son araştırmalar ve yabancı uzman görüşleri, bu maddenin alerjik bünyelerde öngörülemeyen reaksiyonları tetiklediğini gösterdi.

"YILIN ALERJENİ" SEÇİLDİ

Kuzey Amerika Kontakt Dermatit Grubu (NACDG) verileri, propolis hassasiyetinin son on yılda endişe verici bir hızla arttığını raporladı.

Amerikan Kontakt Dermatit Derneği (ACDS), artan vakalar nedeniyle propolisi geçmişte "Yılın Alerjeni" ilan ederek, bu maddenin potansiyel risklerine dikkat çekti.

Uzmanlar, propolisin içeriğindeki kafeik asit esterleri ve flavonoidlerin, hassas bireylerde güçlü birer alerjen olarak işlev gördüğünü belirledi.

"REAKSİYONLAR SADECE DERİYLE SINIRLI KALMIYOR"

Columbia Üniversitesi Irving Tıp Merkezi'nden Dermatoloji Profesörü Dr. Donald Belsito, propolis alerjisinin mekanizmasını açıklarken çarpıcı detaylara yer verdi.

Dr. Belsito, propolisin arıların kovanı korumak için ağaç tomurcuklarından topladığı reçinelerden oluştuğunu hatırlatarak, "Hastalar genellikle bunun doğal bir mucize olduğunu düşündü; ancak kavak ağacı ve balsam gibi reçinelere alerjisi olan bireylerde propolis, şiddetli egzama ve ağız içi yaralarına neden oldu. Tepkime sadece temas edilen bölgede kalmadı, sistemik etkiler de gözlemlendi" ifadelerini kullandı.

ÇAPRAZ REAKSİYON RİSKİ DOĞRULANDI

İngiltere merkezli Surrey Üniversitesi'nden İmmünoloji Uzmanı Dr. A. Lavon, arı poleni veya arı sokmasına alerjisi olan bireylerin propolis tüketiminde daha yüksek risk grubunda yer aldığını açıkladı.

Dr. Lavon, yayımladığı makalede, "Arı zehrine karşı IgE duyarlılığı olan hastaların bir kısmında, propolis tüketimi sonrası boğazda şişme ve nefes darlığı gibi anafilaktik semptomlar gelişti. Bu durum, çapraz reaksiyon teorisini doğruladı" bilgisini paylaştı.

Araştırmacılar, özellikle "Peru Balsamı" olarak bilinen maddeye alerjisi olanların propolisten kesinlikle uzak durması gerektiğini vurguladı.

TEST YAPMADAN KULLANIM RİSKİ ARTIRDI

Almanya'daki Münih Teknik Üniversitesi Dermatoloji Kliniği tarafından yürütülen geniş çaplı bir çalışmada da benzer sonuçlara ulaşıldı.

Araştırma ekibi, propolis içeren kremlerin, pastillerin ve damlaların kullanımından sonra acil servislere başvuran hasta sayısında artış gözlemledi.

Çalışmayı yöneten Dr. J. Geier, "Halk arasında 'doğalsa zararsızdır' algısı, riskin büyümesine zemin hazırladı. Oysa propolis, içeriği mevsime ve coğrafyaya göre değişen kompleks bir kimyasal yapıya sahip" şeklinde konuştu.

Uzmanlar, propolis kullanmaya başlamadan önce mutlaka koldan "yama testi" (patch test) yapılması gerektiğini veya bir alerji uzmanına danışılmasının hayati önem taşıdığını kaydetti.