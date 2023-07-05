Doğal taşlar ağrıları dindirir mi

İşte doğal taşların ağrı dindirmedeki inanılmaz yararları...

Doğal taşlar ağrıları dindirir mi

Doğal taşların baş ağrısı ve sinüzit tedavisinde kullanıldığını biliyor muydunuz?

Baş ağrısı; zaman zaman yaşansa bile hayat kalitesini etkileyen bir sağlık sorunu. Genelde bir ağrı kesici alarak ya da dinlenerek önlenmeye çalışılıyor. Sinüzit kaynaklı kronikleşen ağrı durumunda ise doktora danışarak çözüm yolları aranıyor. Peki, ilaca veya doktora gerek duymadan baş ve sinüzit ağrısında kullanabileceğiniz doğal taşların varlığından haberdar mısınız?

Günlük koşuşturma ve stres sebebiyle herkes ara sıra baş ağrısı çekebiliyor. Baş ağrısıyla birlikte burun tıkanıklığı ve yüzün çeşitli yerlerinde ağrı şeklinde kendini belli eden sinüzit ise sizi günlük işlerinizden alıkoyuyor. Sürekli ilaç kullanımı ve doktora gitmek sizin için bir çözüm değilse doğal taşlardan yardım alabilirsiniz. En az 6000 yıllık geçmişiyle yoga ve meditasyonda çakraları açmak için kullanılan doğal taşlar, baş ve sinüs bölgesindeki kötü enerjiyi emerek rahatlamanızı sağlıyor. Peki, hangi doğal taşlar baş ağrısı ve sinüzit tedavisinde kullanılır? İşte detaylar...

PEMBE KUVARS TAŞI

Pembe Kuvars taşı, özellikle merkezi sinir sistemini güçlendirerek kaygıyı azaltmaya yardımcı olur. Yorgunluk ve bitkinliğe karşı kullanılmasının yanı sıra tıpkı Lapis Lazuli gibi vertigonun etkilerini azaltır.

KEHRİBAR TAŞI

Mide ve sindirim sistemi üzerinde olumlu etkisiyle bilinen Kehribar taşı; baş ağrısı, sinirsel hastalıklar ve depresyona da iyi gelir. Kehribar taşını başınızda ağrıyan bölgeye koyduğunuzda ağrıyı hafifletmeye yardımcı olur. Baş ağrılarınızı hafifletmek için kehribardan yapılmış bir kolye de takabilirsiniz.

BERRAK KUVARS TAŞI

Dünyanın birçok yerinde kullanımı yaygın olan ve tüm çakralarda kullanılabilen Berrak Kuvars taşı, taç çakra üzerinde oldukça etkili. Berrak Kuvars taşı, başınızın üstünde bulunan taç çakrayı açarak ağrıyı hafifletir. Diğer taşlarla birlikte kullanıldığında ise etkisi artar.

AMETİST TAŞI

Enerjisi oldukça yüksek bir taş olan Ametist, kafatasındaki basıncı azaltarak stresten uzaklaşmanıza yardımcı olur. Ametist taşı, başınızda ağrının toplandığı yeri bularak yön değiştirmesini sağlar. Sinir ve dolaşım sistemini güçlendirdiği için ağrıyı vücudunuzdan kolaylıkla uzaklaştırır.

LAPİS LAZULİ TAŞI

Pembe Kuvars ve Ametist taşının yanında baş ağrısı tedavisinde en çok kullanılan taşlardan biri Lapis Lazuli. Bilinen en büyük etkileri; vertigoyu hafifletmesi, baş dönmesi ve mide bulantısına iyi gelmesi. Ağrı ve stresi azaltma konusunda oldukça etkili olan Lapis Lazuli, çakralarınızı temizleyerek derinlemesine etki gösterir.

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