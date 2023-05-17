Doğal Tuzot nasıl yapılır

Hayatımıza son yıllarda giren ve yemeklerimize, çorbalarımıza ‘anında’ lezzet katması sebebiyle birçok hanımın vazgeçemediği ‘tuzot’lardan uzak durmak gerekiyor.

Çünkü hepsinin içinde monosodyum glutamat (MSG) bulunuyor. MSG, merkezî sinir sistemi tahribatı yapıyor ve buna bağlı olarak Alzheimer, Parkinson hastalıkları, sara (epilepsi) görülebiliyor. Doyma mekanizmasında bozukluk, obezite, büyüme hormonu baskılanması, pankreas tahribatı da cabası. Üstelik bu madde plasenta bariyerini de geçmeyi başarıyor ve anne karnındaki bebeğe de zarar veriyor. Eğer tuzot lezzetinden vazgeçemiyorsanız evde yapacağınız ‘doğal tuzot’ tarifi .

Malzemeler:

2 havuç, soyulmuş 2 domates, 100 gram şalgam, 1 kabak, 100 gram bezelye, 100 gram taze fasulye, 100 gram brokoli, 2 soğan, yarım demet maydanoz sapı, yarım demet taze soğan sapı, yarım demet dereotu sapı, 100 gram tuz. Yapılışı: Tüm malzemeler robotta incecik kıyılıyor. Geniş bir kâsede iyice karıştırılıyor. Fırın tepsisine yağlı kâğıt serilerek hamur hâlini almış karışım, tepsiye yayılıyor. Fırın 75 dereceye ayarlanıyor. Tepsi fırına konduktan sonra kapak tahta bir kaşık sıkıştırılarak hafifçe aralık bırakılıyor. Bu şekilde 7 saat pişiriliyor. İyice kuruyup küçülen karışım tekrar robottan geçirilerek kullanıma hazır hâle geliyor. Tarifte en göze çarpan şey elektrik sarfiyatı. Tuzot yapımını daha ekonomik hâle getirmek isterseniz; miktarı olabildiğince fazla tutun. Çünkü karışım bir yıl tazeliğini koruyor.