Doğalgaz faturalarında yeni dönem. Artık eskisi gibi olmayacak

Elektrikte bu yılın başında yürürlüğe giren maliyet esaslı tarife uygulamasının benzeri, yıl sonuna doğru doğalgazda da hayata geçirilecek. Yeni sistemde Türkiye geneli için tek bir kademe yerine illere özel tüketim sınırları belirlenecek. Böylece iklim koşulları nedeniyle yüksek doğalgaz tüketen illerde yaşayan vatandaşların mağduriyet yaşamasının önüne geçilecek.

ADİL FİYATLANDIRMA

Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği Başkanı Ali Rıza Öner, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının sosyal destekleri gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amacıyla doğalgazda da kademeli tarifeye geçeceğini belirtti.

Bakanlığın belirlediği modele göre, soğuk şehirlerde yaşayan vatandaşlara ek destekler sağlanacak ve düşük tüketim yapan haneler avantajlı fiyatlardan yararlanmaya devam edecek.

EN AZ ADANA TÜKETİYOR

Türkiye genelinde hane başına doğalgaz tüketimi büyük farklılık gösteriyor. 2023 verilerine göre en fazla doğalgaz tüketimi yıllık 1.401 metreküp ile Hakkâri’de gerçekleşirken, onu Erzurum (1.348 metreküp), Ardahan (1.317 metreküp) ve Muş (1.311 metreküp) izledi.

Buna karşın, en düşük tüketim Adana (521 metreküp), Osmaniye (527 metreküp) ve Mersin’de (531 metreküp) kaydedildi. İstanbul’da yıllık ortalama 869 metreküp, Ankara’da 1.067 metreküp, İzmir’de ise 736 metreküp doğalgaz tüketildi.

TÜKETİCİLERE YANSITILACAK

Yeni sistemle birlikte her il için belirlenen ortalama tüketim değerlerinin altında kalan vatandaşlara destekler sürecek. Ancak belirlenen sınırın üzerinde doğalgaz tüketenler, doğrudan gerçek maliyetleri ödemeye başlayacak. Uzmanlar, bu düzenlemenin enerji tasarrufunu teşvik edebileceğini ve sosyal desteklerin daha etkin dağıtılmasını sağlayacağını belirtiyor.