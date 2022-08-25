Doğalgaz fiyatları uçtu, gübre krizi patladı. Üretim durma noktasına geldi

Doğalgazda fiyatların aşırı yükselmesi gübre krizine neden oluyor. Yüksek doğalgaz fiyatlarının Avrupa genelinde yol açtığı gübre krizi büyüyor.Gübre sektörünün önde gelen şirketlerinden Yara International ASA, rekor seviyelere çıkan doğal gaz fiyatları nedeniyle Avrupa'da amonyum üretimini kısacağını duyurdu.

Dünya Gazetesi'nin haberine girdi. Yara yaptığı açıklamada, Avrupa'da amonyum üretimini toplam kapasitenin yüzde 35'i seviyesine indireceğini belirtti. Alınan bu karar ile birlikte Yara'nın Avrupa'daki üretim sisteminde üretim kısıntısı amonyum için 3,1 milyon tona ve mamül ürünler için 4 milyon tona ulaştı.

Şirket açıklamasında, operasyonlarını optimize etmek ve tüketici talebini karşılamak için global üretim sistemini mümkün olduğu kadar kullanacağını da vurguladı.

Yara'dan önce Polonya petrol şirketi PKN Orlen'in bağlı ortaklığı Anwil amonyum üretimini durdurmuş ve Polonya'nın en büyük kimya şirketi Grupa Azot amonyum üretimini azaltmıştı.

İngiltere'de CF Industries de dün yaptığı açıklama ile amonyum üretimini durduracağını kamu oyuna duyurdu, ancak üretimin ne zaman duracağı konusunda detay vermedi.

BM Genel Sekreteri Guterres de hafta sonu Türkiye'yi ziyaretinde yaptığı açıklamada, "2022'de gübre olmadan, 2023'te yeterli gıda olmayabilir" demişti. Guterres, tahıl koridoruna benzer bir iş birliğinin Rus gübresi için yapılması gerektiğini söylemişti.