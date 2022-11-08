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Doğalgaz yardımı nasıl alınır? Doğalgaz yardımı ve elektrik yardımı alma şartları neler?

Doğalgaz yardımı ve elektrik tüketim destekleri vatandaşların hesaplarına yatırılmaya başlandı. Peki, Doğalgaz yardımı ne kadar? Doğalgaz yardımı kimlere veriliyor? Doğalgaz yardımı ve elektrik yardımı almak için ne yapmak gerek?

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 10:03
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Doğalgaz yardımı ne kadar? Doğalgaz yardımı nasıl alınır? Doğalgaz yardımı ve elektrik yardımı alma şartları neler?

Doğalgaz yardımı nasıl alınır? Doğalgaz yardımı ve elektrik yardımı alma şartları neler?
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğalgaz yardımı ve elektrik tüketim desteği paketlerini açıkladı. Doğalgaz yardımı yılda iki defa elektrik desteği ise her ay hesaplara yatırılacak. Peki, doğalgaz yardımı nasıl alınır? Doğalgaz yardımı ve elektrik yardımı alma şartları neler? Doğalgaz yardımı ne kadar? 

DOĞALGAZ YARDIMI NE ZAMAN YATAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Kasım günü Kabine toplantısı ardından açıklamalarda bulundu. Doğalgaz ve elektrik desteği ödemelerinin bu hafta içerisinde olacağını duyurdu. Erdoğan açıklamasında, elektrik desteğinden yararlanan 3 milyon hanenin 666 milyon lira tutarındaki ödemesinin de bu hafta içinde yapılacağını açıkladı ve ”Doğal gaz yardımının 2022 yılı kış dönemi ilk grup ödemesi de yine bu hafta içinde gerçekleştirilecektir. Engelli ve yaşlı maaşlarının hak sahibi 1 milyon 379 bin 493 kişiyi kapsayan 2.1 milyar lira tutarındaki kasım ayı ödemeleri de geçtiğimiz günlerde tamamlandı.'' sözlerini kullandı.

DOĞALGAZ YARDIMI KAÇ LİRA?

Bakan Derya Yanık, ödemeleri iki dönemlik belirlediklerini ve tutarın yıllık 450 TL - 1.150 TL arasında olacağını belirtmişti.

ELEKTRİK DESTEĞİ NASIL ALINIR?

Ödemeler aylık yapılmakta olup ETD programı kapsamında;

1-2 kişilik muhtaç hanelere aylık 75 kilovatsaat,

3 kişilik muhtaç hanelere aylık 100 kilovatsaat,

4 kişilik muhtaç hanelere aylık 125 kilovatsaat,

5 ve daha fazla kişilik muhtaç hanelere aylık 150 kilovatsaat

karşılığı tutar kadar aylık destek verilmektedir.

Hak sahiplerinin Kimlik Kartı ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmesi yeterlidir.

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