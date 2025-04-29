Doğalgaza dev zam geliyor! Ya soğuk donduracak ya da cebimiz yanacak...

Düzenleme: Kaynak: Sözcü
Doğalgaza dev zam geliyor! Ya soğuk donduracak ya da cebimiz yanacak...

Sektör kaynakları, konutlara satılan doğalgazda gündeme gelebilecek zam oranı ile ilgili elektrik zammına gelen zam oranını işaret etti.

Nisan ayında elektriğe gelen yüzde 25 zammın ardından bu sefer de doğalgaza ciddi oranda zam yapılması bekleniyor. Sektör kaynakları elektriğe gelen yüzde 25 oranında konutlarda da artış yapılacağını belirtiyor.

DOĞALGAZA ZAM YOLDA

Geçtiğimiz ay doğalgaz tarifelerinde sanayi tipi aboneler ve elektrik üretim santrallerine yüzde 20 ila 24.2 arasında değişen oranlarda zam gelmişti. Ancak konut tarifelerinde artış olmamıştı. Kur kaynaklı maliyet artışları, enerji sübvansiyonlarının kamu maliyesine olan yükü ve iç piyasadaki fiyatlama baskıları ile zammın kaçınılmaz olduğu söyleniyor.

ELEKTRİK ZAMMINA YAKIN ZAM GELECEK

Sözcü gazetesinde yer alan haberde sektör kaynakları, konutlara satılan doğalgazda gündeme gelebilecek zam oranı ile ilgili, “Doğalgaza, elektrik zammına yakın çift haneli zam sürpriz olmayacaktır” dedi.

YÜZDE 25 ZAM YAPILMIŞTI

Bilindiği üzere elektriğe 5 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere mesken aboneleri için yüzde 25 zam gerçekleşti.

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