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Enerji Bakanı ''Şubat'a kadar zam yok'' dedikten 5 gün sonra doğalgaza zam

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere doğal gaz hizmet bedellerine %84 zam yaptığı öğrenildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 5 gün önce yılbaşında elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam yapılmayacağını söylemişti.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 08:43
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Doğalgaza zam. Zam Enerji Bakanı ''Şubat'a kadar zam yok'' dedikten 5 gün sonra geldi

Enerji Bakanı ''Şubat'a kadar zam yok'' dedikten 5 gün sonra doğalgaza zam
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Asgari ücret 22 Aralık'ta 8500 lira olarak açıklandı. Zam maaşlara yansımadan erimeye başladı.

Asgari ücretin açıklanmasından 4 gün sonra doğalgaza zam yapıldı.

Bakan Dönmez 5 gün önce "zam yapmayacağız" dediği doğalgaz hizmet bedellerine yüzde 84 zam geldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, 2023 yılı için Doğal gaz Dağıtım Sektörü Bağlantı ve Hizmet Bedellerine İlişkin Usul ve Esaslar’da yer verilen yeni bedel fiyatlarını açıkladı. Böylelikle, doğalgaz hizmet bedelleri yüzde 84 zamlı ödenecek.

Enerji bakanı 5 gün önce "zam yok" demişti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 5 gün önce, Filyos'ta gazetecilerle bir araya gelmiş; Doğalgaz fiyatlarıyla ilgili "Arkadaşlar şu anda çalışıyorlar, ilk değerlendirmelere göre yılbaşında herhangi bir zam söz konusu değil. Kısa süre içerisinde takvimi açıklayacağız inşallah" demişti.

İşte 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak doğalgaz zam bedelleri;

01 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak üst sınırlar, geçen yıla göre yüzde 83,33 ile yüzde 84,74 arasında değişen oranlarda arttırıldı.

BAĞLANTI BEDELLERİ ŞÖYLE:

Abone bağlantı bedeli: 2.135 TL (%84,36)

İlave abone bağlantı bedeli: 1.857 TL/100m2 (%84,40)

Bağlantı kontrol ve onay bedeli: 1.457 TL (ilk 100m için) (%84,43)

Bağlantı kontrol ve onay bedeli: 9 TL (ilave her 1m için) (%83,67)

Güvence bedeli kombi: 1.352 TL/adet (%84,44)

Güvence bedeli soba: 1.199 TL/konut (%84,46)

Güvence bedeli merkezi sistem: 1.199 TL/BBS (%84,46)

Güvence bedeli ocak: 77 TL (%83,33)

Güvence bedeli şofben: 153 TL (%84,33)

Ön ödemeli sayaç değişim bedeli: 684 TL (%84,36)

Sayaç açma kapama bedeli: 66 TL (%83,33)

Servis kutusu söküm bedeli: 581 TL (84,44)

İÇ TESİSAT İŞLEM BEDELLERİ

G4, G6 tip sayaçlar: 116 TL/adet (84,12)

G10, G16, G25 tip sayaçlar: 218 TL/adet (%84,74)

G40, G65, G100 tip sayaçlar: 433 TL/adet (%84,25)

G160, G250, G400 tip sayaçlar: 660 TL/adet (%84,35)

G400’den büyük tip sayaçlar: 889 TL/adet (%84,43)

Kolon hattı: 116 TL/proje. (%84,12)

EPDK geçen yıl fiyatlandırmadığı ön proje hizmet bedelini de 2023 yılı için proje başına 39 TL olarak duyurdu.

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Mehmet
26.12.2022 09:37
Açın kombileri, açın pencereleri… ahahahahahahga… bunlara oy veren bağımlı fakirler düşünsün ahahahahahahshahags  
 
düşünüyorum
26.12.2022 09:14
Algı yapmaktasınız,  
 
1950
26.12.2022 09:13
Oh oh ballı kaymaklı, artık gıdım gıdım değil Langırt diye zamlar yapılıyor, oy verenler artık tadını alırlar  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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