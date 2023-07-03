Doğan Alemdar'ın yeni adresi herkesi şaşırttı

Editör: Fatma Demirkaya

Kayserispor'da gösterdiği performans ile 2021-2022 sezonunun başında Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes'e transfer olan Doğan Alemdar, bu sezon sık forma şansı bulamıyordu. Alemdar, önümüzdeki sezonda Ligue 2'ye düşen Troyes'a kiralanacağı öğrenildi.

L'Equipe Gazetesi'nin haberine göre; 38 yaşındaki Romain Salin'in sözleşmesinin sona ermesinin ardından Steve Mandanda ile rekabet edecek tecrübeli bir kaleci arayışına giren Rennes, Troyes'un file bekçisi Gauthier Gallon'u kadrosuna kattı.



2. Lig ekibi ise bu transfer karşılığında Rennes'den Doğan Alemdar'ı kiralık olarak transfer etti. Anlaşmaya göre Türk kalecinin sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor ve yıllık ücretinin bir kısmını Troyes ödeyecek.

Bu sezon Ligue 1'de 6 maça çıkabilen 20 yaşındaki file bekçisinin adı transferde Galatasaray'la da anılıyordu.