Türk düşünce ve siyaset tarihinde önemli çalışmaları bulunan; gazeteci, yazar, düşünür ve siyasetçi kimlikleriyle ön plana çıkan Doğan Avcıoğlu'nun 42. ölüm yıldönümünde yapılan paylaşımların ardından Yalçın Küçük’ün 2011 tarihinde kaleme aldığı “Devrimci Doğan” başlıklı yazısında Avcıoğlu’nun devrimci çizgisinin yanı sıra özel hayatına dair ayrıntılara da yer vermesi yeniden gündeme geldi.

FUAT KÖPRÜLÜ’NÜN KIZINA AŞIKMIŞ

Söz konusu makalede gizli kalan aşk hikayesi şöyle yer alıyor;

‘’Çok kibardı, kadınlar üzerinde pek büyük etkisi vardı, aşkları çoktur ve belki hiç bilinmeyeni, Beyhan Köprülü ile olanıdır. Fuat Köprülü’nün kızıdır, pek güzeldi; Coşkun Kırca ile evliydi, yakın arkadaşlar. Beyhan’ın Doğan’a aşkından dengelerini yitirdiğini başkalarından işittim. Doğan bana anlattı; Coşkun bu yüzden Doğan’a ve sola düşman oldu; ben Coşkun’u hep beğendim ve öyle yazdım. Demonyak bir adamdı; Beyhan’a aşkı, tabii, Coşkun’un talihsizliğidir. Şimdi üçü de yoklar, geriye kalan ise romanlarıdır, ipuçlarını duyurmuş oluyorum.’’



DOĞAN AVCIOĞLU KİMDİR?

13 Mart 1926, Bursa’da doğan Doğan Avcıoğlu Gazeteci, yazar, düşünür ve siyasetçi kimlikleriyle farklı alanlarda çalışmalar gerçekleştirmiştir. En bilinen eserleri arasında “Türkiye’nin Düzeni”, “Türklerin Tarihi” ve “Milli Kurtuluş Tarihi” yer almaktadır. 1961 – 1967 yıllarında , Mümtaz Soysal, Cemal Reşit Eyüboğlu Yön Dergisi’ni kurmuştur. 4 Kasım 1983’te İstanbul’da hayatını kaybetmiştir.