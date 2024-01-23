Doğan Yatırım Bankasına sevindiren ödül

Kaynak: Haber Merkezi
Doğan Yatırım Bankasına sevindiren ödül
Doğan Yatırım Bankası, International Finance tarafından 2023 yılı için verilen ödüllerde “Türkiye’nin En İyi Birleşme ve Satın Alma İşlemi” ödülünün sahibi oldu.

“International Finance Awards 2023” baişlığında, “Best M&A Deal-Türkiye / Türkiye’nin En İyi Birleşme ve Satın Alma İşlemi” ödülünün sahibi oldu. Banka, Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş.’nin, USD 336 milyon değerle PJSC Tatneft’e satışında sunduğu satıcı taraf danışmanlık hizmetleri ile ödülünü aldı.

Doğan Yatırım Bankası Genel Müdürü Hulusi Horozoğlu 2021 yılının Ağustos ayında başlamış oldukları faaliyetlerine genç bir yatırım bankası olarak, kısa süre içerisinde ülkemiz ekonomisine ve müşterilerimize sağladıkları katma değerden dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Horozoğlu, Doğan Yatırım Bankası olarak; global ve yerel konjonktür, bölgesel yatırımcı risk iştahı, sermaye tahsisi ve yatırım tercihleri ile beraber farklı işlem ve ülke koridorlarının etkinleştirilmesi, yurt içi ve yurt dışında olmak üzere global standartlardaki yatırım bankacılığı yaklaşımımızı ortaya koyan önemli bir işlemi temsil ettiklerini söyledi.

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