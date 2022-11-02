Doğanay Demirtaş kimdir? Üniversite öğrencisi Doğanay Demirtaş öldü mü?

Ankara’nın Çankaya ilçesinde kaybolan üniversite öğrencisi Doğanay Demirtaş ağaca asılı halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken acılı aile faillerin bulunmasını istiyor.

Ankara Eymir Gölü civarında kaybolan 19 yaşındaki üniversite ikinci sınıf öğrencisi Doğanay Demirtaş'ın cansız bedeni Polis Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü ve AFAD ekipleri cep telefonundan alınan sinyalin bulunduğu alanda bulundu.

AĞACA ASILI HALDE BULUNDU

Polis Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü ve AFAD ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ekipler, ODTÜ ormanlık alanı üzerinde yamaçtan inerek kayıp genç Doğanay Demirtaş’ın bulunması için uğraştı. Ekipler, Turan Güneş Bulvarı ile Eymir Gölü arasındaki sarp ve dik arazide arama çalışmalarını sürdürdü.

Kayıp genç Doğanay Demirtaş'ın akrabası Erhan Yeşilyurt, telefon sinyalinin geldiği yerin Eymir Gölü çevresi olduğunu ve 2-3 gündür Demirtaş'a ulaşılamadığını söyledi. Yeşilyurt, Demirtaş'ın Ankara Üniversitesi öğrencisi olduğunu, daha önce göle birkaç kez gelerek kuşlarla ilgili araştırmalar yaptığını da ekledi.

Ekiplerin arama çalışmaları sonucunda Doğanay Demirtaş, ağaca asılı halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.