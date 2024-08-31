Doğanın ecza deposu olarak biliniyor. Türkiye'de yetişiyor: Yiyen yeniden doğmuş gibi oluyor

Halk arasında "hambeles" adıyla da bilinen bu meyve, hafif buruk ve mayhoş tadıyla damaklarda kendine özgü bir iz bırakıyor.

Murt meyvesi, sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda sağlığa olan katkılarıyla da ön plana çıkıyor. Özellikle Mersin ve çevresinde yetişen bu meyve, antiseptik özellikleri sayesinde vücudu mikroplardan ve enfeksiyonlardan arındırabiliyor. Doğal bir balgam sökücü olarak da bilinen murt, kuru öksürüğe iyi geliyor ve sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına destek oluyor. Mideyi rahatlatıcı etkisiyle bilinen bu meyve, aynı zamanda iştah açıcı özellikleriyle de tercih ediliyor.

CİLDE, ŞEKERE VE KOLESTEROLE BÜYÜK FAYDASI VAR

Murtun faydaları sadece meyvesiyle sınırlı değil; yaprakları da şifa kaynağı olarak kullanılıyor. Çay gibi demlenip cilde uygulandığında sivilce ve akne gibi cilt problemlerini hızla iyileştiriyor, cildin parlak ve pürüzsüz olmasına yardımcı oluyor. Ayrıca, murt yapraklarının kolesterol ve şeker seviyelerini dengelemeye de yardımcı olduğu biliniyor.

FAZLASI ZARARA DÖNÜŞÜR

Ancak, her ne kadar faydalı olsa da murt meyvesini ölçülü tüketmek önemli. İçindeki bolca çekirdek ve hafif buruk tadı nedeniyle avuç avuç tüketmek yerine, kontrollü bir şekilde yemek daha sağlıklı olabilir. Aşırı tüketim, boğazda ve dilde kaşıntı gibi rahatsızlıklara yol açabilir ve faydaları zarara dönüşebilir.

Murt meyvesi, doğanın sunduğu bu eşsiz lezzeti keşfetmek isteyenler için sadece bir tat değil, aynı zamanda sağlık açısından da önemli bir kaynak. Doğru ve dengeli tüketildiğinde, bu küçük ama etkili meyve, hem vücudunuza hem de damak zevkinize hitap edecek.