'Doğanın Gözleri' Ağgöl ve Karagöl hayalet bölgeye döndü! Neden ziyaretçi gelmiyor?

Düzenleme: Kaynak: İHA

Sivas’taki Ağgöl ve Karagöl, büyüleyici görüntüleriyle hayran bıraksa da artan kene popülasyonu nedeniyle terk edilmiş durumda. Yazın ziyaretçi çeken göller, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi korkusuyla sessizleşti.

Sivas’a 50 kilometre mesafedeki Ağgöl ve Karagöl, her mevsim eşsiz güzellikleriyle kartpostallık manzaralar sunuyor.

doganin-gozleri-aggol-ve-karagol-hayalet-bolgeye-dondu-neden-ziyaretci-gelmiyor-yenicag-1.jpg

Yeşil ve turkuaz renkleriyle dikkat çeken göller, insan gözüne benzetilip “doğanın gözleri” olarak anılıyor. Kışın donup karla kaplanan göller, nazar boncuğunu andırıyor.

doganin-gozleri-aggol-ve-karagol-hayalet-bolgeye-dondu-neden-ziyaretci-gelmiyor-yenicag-2.jpg

Her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan göller, bu yıl kene popülasyonundaki artış nedeniyle yalnız kaldı.

Kırsalda tehlike sürüyor! Ölenlerin sayısı 11'e yükseldiKırsalda tehlike sürüyor! Ölenlerin sayısı 11'e yükseldi

doganin-gozleri-aggol-ve-karagol-hayalet-bolgeye-dondu-neden-ziyaretci-gelmiyor-yenicag-3.jpg

Kırsaldaki kene artışı ve ölümler, gölleri sessizliğe gömdü; manzara dronla görüntülendi.

doganin-gozleri-aggol-ve-karagol-hayalet-bolgeye-dondu-neden-ziyaretci-gelmiyor-yenicag-5.jpg

“İNSANLAR BU GÜZELLİĞİ GÖRMEYE KORKUYOR”

Canova göllerine sıkça gittiğini belirten bir ziyaretçi şöyle dedi: “Her yaz buraya gelir, doğayla huzur bulurum. Göller insan gözünü andırıyor, beni mutlu ediyor.

doganin-gozleri-aggol-ve-karagol-hayalet-bolgeye-dondu-neden-ziyaretci-gelmiyor-yenicag-6.jpg

Eskiden yazın burası kalabalık olurdu, ancak kene popülasyonundaki artış ve ölümler yüzünden insanlar bu doğal güzelliği görmeye korkuyor. Kene, yerli ve yabancı turistleri etkiledi, artık kimse gelmiyor.”

Tehlike çanları çalıyor: Görünmeyen kabus can almaya devam ediyor!Tehlike çanları çalıyor: Görünmeyen kabus can almaya devam ediyor!

doganin-gozleri-aggol-ve-karagol-hayalet-bolgeye-dondu-neden-ziyaretci-gelmiyor-yenicag-7.jpg

doganin-gozleri-aggol-ve-karagol-hayalet-bolgeye-dondu-neden-ziyaretci-gelmiyor-yenicag-8.jpg

doganin-gozleri-aggol-ve-karagol-hayalet-bolgeye-dondu-neden-ziyaretci-gelmiyor-yenicag-9.jpg

doganin-gozleri-aggol-ve-karagol-hayalet-bolgeye-dondu-neden-ziyaretci-gelmiyor-yenicag-10.jpg

doganin-gozleri-aggol-ve-karagol-hayalet-bolgeye-dondu-neden-ziyaretci-gelmiyor-yenicag-11.jpg

Yaz aylarıyla birlikte artış yaşandı! Uzmanlar uyarıyor: Yaşlılar ve çocuklar tehlikedeYaz aylarıyla birlikte artış yaşandı! Uzmanlar uyarıyor: Yaşlılar ve çocuklar tehlikede

doganin-gozleri-aggol-ve-karagol-hayalet-bolgeye-dondu-neden-ziyaretci-gelmiyor-yenicag-4.jpg

Son Haberler
Suriye Savunma Bakanı'ndan açıklama: Ateşkes ilan edildi
Suriye Savunma Bakanı'ndan açıklama: Ateşkes ilan edildi
Borcunuza 48 ay taksitlendirme yapabilirsiniz! Uzman isim ayrıntıları tek tek anlattı
Borcunuza 48 ay taksitlendirme yapabilirsiniz! Uzman isim ayrıntıları tek tek anlattı
Niyazi Nefi Kara: 'Belediyeyi ele geçiririz' hayaliyle elini ovuşturanlar...
Niyazi Nefi Kara: 'Belediyeyi ele geçiririz' hayaliyle elini ovuşturanlar...
Orkun Kökçü muhteşem karşılamanın sebebini açıkladı!
Orkun Kökçü muhteşem karşılamanın sebebini açıkladı!
MSB'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
MSB'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı