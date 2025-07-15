'Doğanın Gözleri' Ağgöl ve Karagöl hayalet bölgeye döndü! Neden ziyaretçi gelmiyor?

Sivas’a 50 kilometre mesafedeki Ağgöl ve Karagöl, her mevsim eşsiz güzellikleriyle kartpostallık manzaralar sunuyor.

Yeşil ve turkuaz renkleriyle dikkat çeken göller, insan gözüne benzetilip “doğanın gözleri” olarak anılıyor. Kışın donup karla kaplanan göller, nazar boncuğunu andırıyor.

Her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan göller, bu yıl kene popülasyonundaki artış nedeniyle yalnız kaldı.

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Kırsaldaki kene artışı ve ölümler, gölleri sessizliğe gömdü; manzara dronla görüntülendi.

“İNSANLAR BU GÜZELLİĞİ GÖRMEYE KORKUYOR”

Canova göllerine sıkça gittiğini belirten bir ziyaretçi şöyle dedi: “Her yaz buraya gelir, doğayla huzur bulurum. Göller insan gözünü andırıyor, beni mutlu ediyor.

Eskiden yazın burası kalabalık olurdu, ancak kene popülasyonundaki artış ve ölümler yüzünden insanlar bu doğal güzelliği görmeye korkuyor. Kene, yerli ve yabancı turistleri etkiledi, artık kimse gelmiyor.”

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