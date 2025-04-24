Doğanın iyileştirici gücü! Kalbinizi ve kemiklerinizi bu besinle koruyun!

Yüzyıllardır sofraların vazgeçilmezi olan ilikli kemik suyu, modern bilim dünyasının da radarında. Türk ve yabancı uzmanlar, düzenli tüketilen ilikli kemik suyunun daralmış damarları genişleterek kan dolaşımını iyileştirdiğini, kemikleri kolajenle besleyerek eklem sağlığını desteklediğini ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğini vurguladı.

Uluslararası uzmanlar da benzer görüşleri paylaşıyor. ABD’deki Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan beslenme uzmanı Dr. Walter Willett, ilikli kemik suyunun yüksek kolajen içeriğinin eklem ve kemik sağlığı için kritik olduğunu belirtiyor. Willett, “Kolajen, kemik ve kıkırdak dokusunun temel yapı taşıdır. İlikli kemik suyu, yaşlanmaya bağlı eklem ağrılarını azaltabilir ve osteoartrit riskini düşürebilir” diyor.

Journal of Agricultural and Food Chemistry’de yayımlanan bir çalışma, kemik suyundaki kolajenin biyoyararlılığını doğruladı ve düzenli tüketiminin eklem iltihabını azalttığını gösterdi.

İlikli kemik suyunun faydaları, son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalarla destekleniyor. Nutrients dergisinde yayımlanan bir çalışma, ilikli kemik suyundaki glisin ve prolin amino asitlerinin damar duvarlarını güçlendirdiğini ve ateroskleroz (damar sertliği) riskini azalttığını ortaya koydu. Araştırmaya göre, bu amino asitler, damar içindeki iltihaplanmayı baskılayarak kan dolaşımını iyileştiriyor.

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden kardiyolog Dr. James Brown, ilikli kemik suyunun içerdiği minerallerin (kalsiyum, magnezyum, fosfor) kemik yoğunluğunu artırdığını söylüyor. Brown, “Özellikle menopoz sonrası kadınlarda kemik erimesi riski yüksektir. İlikli kemik suyu, kalsiyum ve kolajen desteğiyle osteoporoz riskini azaltabilir” diyor. Bone dergisinde yayımlanan bir çalışma, kolajen takviyesinin kemik mineral yoğunluğunu %7 artırdığını gösterdi.

Bağışıklık sistemi üzerindeki etkileri de dikkat çekiyor. ABD’deki UCLA Tıp Merkezi’nden immünolog Dr. Rhonda Patrick, ilikli kemik suyundaki glutaminin bağırsak bariyerini güçlendirdiğini ve bağışıklık hücrelerini desteklediğini belirtiyor. Patrick, “Bağırsak sağlığı, bağışıklık sisteminin temelidir. İlikli kemik suyu, bağırsak geçirgenliğini azaltarak kronik iltihaplanmayı önleyebilir” diyor. Bu görüş, Gut Microbes dergisinde yayımlanan bir çalışmayla destekleniyor; çalışma, glutaminin bağırsak mikrobiyotasını dengelediğini ortaya koydu.

Uzmanlar, ilikli kemik suyunun başlıca faydalarını şöyle sıralıyor:

Damar sağlığı: Glisin ve prolin, damar esnekliğini artırarak kan basıncını dengeliyor ve kalp hastalığı riskini azaltıyor.

Kemik ve eklem sağlığı: Kolajen ve mineraller, kemik yoğunluğunu destekliyor ve eklem ağrılarını hafifletiyor.

Bağışıklık sistemi: Glutamin, bağırsak sağlığını iyileştirerek enfeksiyonlara karşı koruma sağlıyor.

Cilt sağlığı: Kolajen, cilt elastikiyetini artırarak yaşlanma belirtilerini azaltıyor.

Sindirim sistemi: Jelatin, bağırsak duvarını onararak sindirimi kolaylaştırıyor.

Uzmanlar, ilikli kemik suyunun maksimum fayda sağlaması için doğru hazırlanması gerektiğini belirtiyor. Dr. Walter Willett, “Kemikleri uzun süre (12-24 saat) düşük ateşte kaynatmak, kolajen ve minerallerin suya geçmesini sağlar. Organik kemik kullanmak ve içine sebze eklemek besin değerini artırır” diyor.

Her ne kadar ilikli kemik suyu birçok fayda sağlasa da, uzmanlar bazı durumlarda dikkatli olunması gerektiğini söylüyor. Dr. James Brown, yüksek sodyum içeriği nedeniyle hipertansiyon hastalarının tuz eklemeden tüketmesi gerektiğini belirtiyor. Ayrıca, gut hastalarının purin içeriği yüksek olduğundan ölçülü tüketmesi öneriliyor.