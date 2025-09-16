Doğanın iyileştirici gücü: Orman banyosu stresi azaltıyor mu?

Bilimsel araştırmalar, ormanlarda geçirilen zamanın stresi azalttığını, ruh halini iyileştirdiğini ve bilişsel fonksiyonları güçlendirdiğini kanıtlıyor. Peki, bu popüler trend Türkiye'nin doğal ne kadar uygulanabilir?

Orman banyosu, sadece ormanda yürümek değil; bilinçli bir şekilde doğanın duyulara hitap eden unsurlarını deneyimlemek. Ormanın seslerini dinlemek, kokusunu içine çekmek, ağaçların dokusunu hissetmek gibi eylemler, vücutta fizyolojik değişikliklere yol açar. Japonya'da yapılan araştırmalar, orman banyosu yapan bireylerde stres hormonu olan kortizol seviyelerinin düştüğünü, kan basıncının normalleştiğini ve bağışıklık sistemini güçlendiren doğal öldürücü hücrelerin aktivitesinin arttığını gösteriyor.

Prof. Dr. Kenji Ohnishi, Japonya Orman ve Orman Ürünleri Araştırma Merkezi'nden: "Shinrin-yoku, sadece bir rekreasyon aktivitesi değil, aynı zamanda bir sağlık müdahalesi. Ormanların sunduğu fitonsidler gibi biyolojik aktif maddeler, insan vücudunda iyileştirici etkiler yaratır. Özellikle şehir hayatının getirdiği kronik stresle mücadelede son derece etkili" açıklamasında bulunuyor.

TÜRKİYE'NİN ORMAN BANYOSU POTANSİYELİ

Türkiye, zengin biyoçeşitliliği ve geniş ormanlık alanlarıyla orman banyosu uygulamaları için büyük bir potansiyele sahip. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nin yemyeşil ormanları, Ege ve Akdeniz'in çam ve sığla ağaçlarıyla kaplı sahilleri, bu deneyim için ideal doğal ortamlar sunuyor. Bu potansiyelin tam olarak değerlendirilmesi için bilinçli bir yaklaşım gerekiyor.