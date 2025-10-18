Yüzyıllardır geleneksel tıpta ve mutfaklarda yer bulan kakulenin (Cardamom), modern bilim tarafından incelenen etkileyici sağlık faydaları uluslararası alanda büyük ilgi gördü. "Baharatların Kraliçesi" olarak anılan kakule, içeriğindeki güçlü bileşenler sayesinde bağışıklık sistemini destekleyen ve sindirimi düzenleyen doğal bir güç merkezi olarak öne çıktı.

VİRÜSLERE KARŞI BİLİMSEL KANIT

Özellikle tohumunun sıcak su özütünde bulunan bileşenlerin, vücudun virüslere karşı doğal savunma mekanizmalarını etkin bir biçimde harekete geçirdiği bilimsel araştırmalarla doğrulandı. Yapılan çalışmalar, kakulenin antimikrobiyal ve anti-inflamatuar özelliklerinin altını çizdi.

Teksas A&M Üniversitesi’nden Gıda Bilimleri Profesörü Dr. Luis Cisneros-Zevallos, kakule üzerine gerçekleştirdikleri araştırmada baharatın, kronik inflamasyona yol açabilen düşük dereceli inflamasyonu azaltabileceğini gözlemlediklerini ifade etti. Dr. Cisneros-Zevallos, kakulenin biyoaktif bileşenlerinin yağ dokusu lipolizini ve mitokondriyal oksidatif metabolizmayı düzenleyen sinir devrelerini modüle ettiğini belirtti.

KALP VE MİDE DOSTU ETKİLER

Kakule, güçlü antioksidan içeriği sayesinde kalp sağlığına yönelik koruyucu etkiler gösterdi. Araştırmalar, bu baharatın kan basıncını düşürmeye ve kötü kolesterol (LDL) seviyelerini azaltmaya yardımcı olduğunu ortaya koydu.

İngiltere'deki Nutrisyon Enstitüsü’nden beslenme uzmanı Dr. Fiona Hayes, kakule takviyesinin prediyabetik kadınlarda toplam kolesterol ve LDL kolesterol seviyelerini önemli ölçüde azalttığını gösteren klinik çalışmaları işaret etti. Dr. Hayes, "Kakule, hem kalp damar sağlığı hem de metabolik sendrom riskini azaltma potansiyeline sahip bir baharattır" diye konuştu.

Sindirim sistemi üzerindeki faydaları ise geleneksel kullanımları destekler nitelikte. Kakulenin, mide rahatsızlıklarını hafifletme, şişkinliği azaltma ve ağız kokusunu giderme gibi özelliklerinin altı çizildi. Bilim insanları, kakule özütlerinin, yaygın bir gastroenterit (mide gribi) nedeni olan Campylobacter gibi bakterilerle savaşmada etkili olduğunu laboratuvar ortamında gösterdi.

Uzmanlar, genel sağlık durumunu desteklemesi açısından kakulenin günlük beslenme düzenine dahil edilmesini önerirken, bitkisel takviyelerin tıbbi tedavilerin yerine geçmeyeceği uyarısında da bulundu.