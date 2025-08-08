Doğanın sessiz devleri fotokapana yakalandı! Ortaya etkileyici görüntüler çıktı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nce kurulan fotokapanlar, ormanda serbestçe dolaşan üç dişi kızılgeyik görüntüsünü kayda aldı.

Görüntülerde, ormandaki yamaçtan aşağı inen kızılgeyikler, bir süre çalılıklarda otladıktan sonra doğal ortamlarına doğru ilerleyerek gözden kayboluyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, "Doğanın huzurlu kucağında, özgür ruhlar" notuyla paylaşıldı.

DOĞANIN SESSİZ DEVLERİ

Dünyanın en büyük geyik türlerinden biri olarak kabul edilen Kızılgeyikler, Avrupa'nın geniş kesimlerinde, Kafkasya ve Anadolu coğrafyasında yayılım gösteriyor. Kızılgeyikler, aynı zamanda Afrika kıtasında bulunan tek geyik olma özelliğini taşıyor. Kuzeybatı Afrika'da, özellikle Cezayir ile Tunus arasında uzanan Atlas Dağları'nda yaşayan bireyleriyle dikkat çeken kızılgeyikler, yaklaşık 200 kilogram ağırlığa ve 2 metre boya ulaşabiliyor.

Bursa'da elde edilen bu nadir görüntüler, bölgedeki yaban hayatının zenginliğini gözler önüne sererken, doğa koruma çalışmalarının önemini de bir kez daha hatırlattı. Uzmanlar, bu tür kayıtların ekosistem sağlığı ve biyolojik çeşitliliğin korunması açısından büyük önem taşıdığını vurguluyor.