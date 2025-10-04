Doğanın zırhı kalbi kuşattı! Kan damarlarının gizli kahramanları keşfedildi

Dünya çapında yapılan kapsamlı bilimsel çalışmalar, kalp ve damar sağlığını korumada besinlerde bulunan doğal bileşiklerin kritik bir rol üstlendiğini kanıtladı.

Uzmanlar, özellikle meyve, sebze ve bitkisel ürünlerdeki bu maddelerin, damar duvarlarını onararak ve iltihaplanmayı önleyerek kardiyovasküler hastalıklara karşı koruyucu bir bariyer oluşturduğunu belirtti.

POLİFENOLLER DAMAR DUVARINI YENİLEDİ

Epidemiyolojik çalışmalar, meyve, sebze ve çay gibi içeceklerin düzenli tüketiminin kalp hastalıkları riskini düşürdüğünü uzun süredir işaret ediyordu.

Bilim insanları, bu faydanın ana kaynağının bu besinlerde yüksek miktarda bulunan polifenoller olduğunu açıkladı.

Araştırmalar, çay, üzüm, orman meyveleri ve çeşitli bitkilerden elde edilen polifenollerin, damarların iç yüzeyini döşeyen endotel hücrelerini aktif hâle getirdiğini gösterdi. Bu aktivasyon sonucunda, kan damarlarını gevşetmeye yardımcı olan güçlü bir faktör olan nitrik oksit (NO) oluşumunun arttığı gözlendi.

Uzun süreli polifenol zengini doğal ürün tüketiminin, hipertansiyon gibi büyük kardiyovasküler hastalıklara bağlı endotel fonksiyon bozukluğunu iyileştirdiği ve damarsal oksidatif stresi azalttığı deneysel ve klinik çalışmalarla kanıtlandı.

Konuyla ilgili çalışmaları bulunan İtalya Sassari Üniversitesi'nden Dr. Anna Maria Posadino, doğal antioksidanların oksidatif stresi hafifletme potansiyelinin altını çizdi ve bunun kalp hastalıklarının patogenezindeki kilit rolüne dikkat çekti.

RESVERATROL VE BERRY MUCİZESİ

Özellikle kırmızı şarapta ve üzüm kabuğunda bulunan bir polifenol türü olan Resveratrol, bilim camiasının en çok odaklandığı bileşiklerden biri oldu.

Resveratrol'ün, kan damarı hasarını önlemeye, kötü kolesterol (LDL) seviyesini düşürmeye ve kan pıhtılaşmasını engellemeye yardımcı olabileceği tespit edildi.

Uzmanlar, alkol tüketimi konusunda uyarırken, Resveratrol’ün faydaları için alkol yerine üzüm suyu, yer fıstığı, yaban mersini ve kızılcık gibi besinlerin tercih edilebileceğini ifade etti.

Mayo Clinic uzmanları, Resveratrol'ün kan damarlarının astarını korumaya yardımcı olabilecek güçlü bir antioksidan olduğunu belirtti.

Öte yandan, orman meyveleri de (yaban mersini, çilek, kızılcık vb.) damar sağlığı için hayati önem taşıyan bir diğer doğal kalkan olarak öne çıktı. Bu meyvelerdeki flavonoid antioksidanlar ve polifenoller, iltihaplanmayı azaltarak, ateroskleroz (damar sertliği) risk faktörlerini önemli ölçüde düşürdüğü gözlendi.

Araştırmalar, bu besinlerin kolesterol birikimini önleyerek damar fonksiyonunu iyileştirdiğini kanıtladı.

FASULYE VE BALIKTA GİZLİ GÜÇ

Damar tıkanıklığını önlemede kilit bir diğer besin grubu ise fasulyeler ve bazı balık türleri olarak belirlendi.

Fasulyelerin lif bakımından zengin olması, kötü kolesterol (LDL) düzeylerini düşürerek ateroskleroz riskini azalttığı çok sayıda çalışmada gösterildi.

Fasulye zengini diyetlerin ayrıca tansiyonu, trigliserit düzeylerini ve iltihaplanmayı azalttığı da tespit edildi.

Sağlıklı yağlar içeren balıklar ve zeytinyağı gibi Akdeniz diyeti unsurlarının da kalp sağlığını desteklediği saptandı.

ABD Mayo Clinic uzmanları, kalp-sağlıklı beslenme planının bir parçası olarak sebze ve meyveler, baklagiller, yağsız et ve balık, tam tahıllar ve zeytinyağı gibi sağlıklı yağları önerdiklerini bildirdi.

Naturopatik Tıp Enstitüsü'nden uzmanlar ise, kalp sağlığı için magnezyum, Koenzim Q10 ve balık yağı gibi koruyucu takviyeleri de önerebileceklerini, ancak her zaman ilk adımın yaşam tarzı değişiklikleri ve anti-enflamatuar diyetler olduğunu ifade etti.

Kalp damar sağlığını korumada bu doğal bileşiklerin güçlü potansiyeli, gelecek tedavi ve önleme stratejileri için büyük umut verdiği belirtildi.