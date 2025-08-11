Doğanköy, Trakya'nın en büyük futbol turnuvasının şampiyonu oldu

Malkara Muhtarlar Derneği tarafından düzenlenen ve Trakya'nın en büyük futbol organizasyonları arasında gösterilen Mahalleler Arası Futbol Turnuvası sona erdi. Turnuvanın finalinde üstün performans sergileyen Doğanköy, şampiyonluk kupasını kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Şampiyonluk kupası, Malkara Kaymakamı Eyüp Kaykaç tarafından Doğanköy takımına takdim edildi. Kaymakam Kaykaç, turnuvanın bölge sporuna katkı sağladığını vurgulayarak tüm takımları tebrik etti.

Malkara Süt Üreticileri Birliği Başkanı Osman Turgutlugil ise şampiyon takımı yalnız bırakmadı. Doğanköy oyuncularını tek tek kutlayan Turgutlugil, her bir futbolcuya gram altın hediye ederek başarılarını taçlandırdı.

Turnuva sonunda, şampiyonluk anısına hatıra fotoğrafları çekildi. Doğanköy’ün zaferi, mahalle sakinleri ve sporseverler tarafından coşkuyla kutlandı.

Bu turnuva, hem mahalleler arası dayanışmayı güçlendirdi hem de Trakya’da amatör spora olan ilgiyi bir kez daha gözler önüne serdi.

