10 Nisan 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • 4 bin 600 ağır hasarlı bina bayramdan sonra yıkılacak

4 bin 600 ağır hasarlı bina bayramdan sonra yıkılacak

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 11:48
Takip Et

Doğanşehir'de 4 bin 600 ağır hasarlı bina bayramdan sonra yıkılacak

4 bin 600 ağır hasarlı bina bayramdan sonra yıkılacak
+
Aa
-


Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, 4 bin 600 ağır hasarlı binanın yıkımına bayramdan sonra başlanacak.w
Doğanşehir ilçesinde altyapıdan eğitime, yardımlardan enkaz kaldırma ve yıkım çalışmalarına kadar birçok hizmet, Sivas Valiliği koordinasyonunda yürütülüyor.
"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden sonra ilçeye koordinatör olarak atanan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek öncülüğünde, ilçedeki çalışmalar sürüyor.
Vali Şimşek, ilk depremin hemen ardından 500 ekiple ilçeye geldiklerini, ikinci depreme Doğanşehir'de yakalandıklarını söyledi.
Personel sayısının zamanla 2 bine ulaştığını, ilk olarak vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar başlattıklarını belirten Şimşek, "Hemen çadır dağıtımına başladık. Daha sonra ilçede bir fırın Sivas jandarması tarafından faaliyete geçirildi ve günde yaklaşık 10 bin ekmek çıkarıldı. Bunun dışında 12 noktada da sıcak yemek çıkarmaya başladık ve bunları çadırlara ve çeşitli noktalara servis ettik." dedi.
Şimşek, ilçedeki çalışmaları depremlerde az hasar gören devlet hastanesinde kurdukları kriz merkezinden yönettiklerini anlattı.
İLK HAFTA ALTYAPI SORUNLARI ÇÖZÜLDÜ
Depremden sonraki altyapı sorunlarını çözmek için uğraştıklarını aktaran Şimşek, doğal gaz, elektrik ve su gibi sorunları, ilk hafta çözdüklerini vurguladı.
Şimşek, hayırseverlerin katkılarıyla Doğanşehir'e yaklaşık 300 tır yardım malzemesi geldiğine dikkati çekerek, bunları, oluşturdukları sosyal markette depremzedelere ulaştırdıklarına işaret etti.
İlçede 7 bin 500 çadır dağıttıklarını dile getiren Şimşek, "İlçe nüfusunun 38 bin, ilçedeki konut sayısının 14 bin olduğu düşünülürse bu da çok iyi bir rakam. Ancak önceliğimiz vatandaşlarımıza konteyner temin etmek. Konteyner kentlerimizi de oluşturuyoruz. 13 konteyner kent planlamış durumdayız ve altyapıları tamamlandı." ifadelerini kullandı.
"ENKAZIN YÜZDE 75'İ KALDIRILDI"
Şimşek, ilçedeki yapıların büyük oranda hasar gördüğüne değinerek, şunları kaydetti:
"İlçemizde yaklaşık 14 bin yapı stoku vardı ve bunlardan 4 bin 600'ü ağır hasarlı duruma geldi. 1766'sı da yıkık veya acil yıkılacak durumda. Acil yıkılacak ve yıkılan binaların enkaz kaldırma ihalesi yapıldı. Kamu sektörünün desteğiyle, Sivas Belediyemiz, Özel İdaremiz ve Sivas'taki tüm belediyelerin iş makineleriyle enkaz kaldırma çalışmaları 250 araçla ve günde 1250 seferle devam ediyor. Çok şükür enkazın yüzde 75'i kaldırıldı. İnşallah bayrama kadar da acil yıkılacak ve yıkık olan binaların enkazı şehirden ve ilçenin köylerinden tamamen kaldırılmış olacak. Ağır hasarlı binalar için bayramdan sonra ayrı bir ihale yapılacak ve ihaleyi alan firmalar binaların yıkımına başlayacak."
24 NİSAN'DAN İTİBAREN EĞİTİME BAŞLAYAN ÖĞRENCİ SAYISI 2 BİN 626'YI BULACAK
Hayatın normalleşmesi için eğitim faaliyetlerine önem verdiklerinin altını çizen Şimşek, mart ayının başında çadırlarda ve konteynerlerde açtıkları destekleme ve yetiştirme kurslarında 286 öğrencinin eğitim görmeye başladığını bildirdi.
Şimşek, şu anda 720 öğrencinin sağlam okullarda eğitimlerini sürdürdüğünü dile getirerek, "İnşallah 24 Nisan'da hasarlı okullarımızın bahçesine konteyner kurmak suretiyle bu okullarımızda da eğitime başlayacağız ve böylece ilçedeki tüm öğrencilerimiz eğitim faaliyetlerine katılmış olacak. Tüm bunlarla 2 bin 626 öğrencimiz, ilçe genelinde eğitime başlamış olacak." diye konuştu.

 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı
1
﻿Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı
﻿Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı
﻿Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı
2
﻿Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı
﻿Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı
﻿Kuzey Kore’nin dünyayı şaşkına çeviren hırsızlık çarkı ortaya çıktı. Milyarlarca dolar parayı böyle kazanıyorlar
3
﻿Kuzey Kore’nin dünyayı şaşkına çeviren hırsızlık çarkı ortaya çıktı. Milyarlarca dolar parayı böyle kazanıyorlar
﻿Kuzey Kore’nin dünyayı şaşkına çeviren hırsızlık çarkı ortaya çıktı. Milyarlarca dolar parayı böyle kazanıyorlar
﻿Flaş... Flaş... Marmara'da deprem
4
﻿Flaş... Flaş... Marmara'da deprem
﻿Flaş... Flaş... Marmara'da deprem
﻿Gelen o soru Esra Ezmeci'yi çıldırttı: Nasıl Bir adam bu
5
﻿Gelen o soru Esra Ezmeci'yi çıldırttı: Nasıl Bir adam bu
﻿Gelen o soru Esra Ezmeci'yi çıldırttı: Nasıl Bir adam bu
﻿İşte İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi
6
﻿İşte İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi
﻿İşte İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi
﻿ AKP'li Mehmet Metiner'den tartışma yaratacak ifadeler. ''Kendisine karşı Reis'i savunduğumuz kişiler...''
7
﻿ AKP'li Mehmet Metiner'den tartışma yaratacak ifadeler. ''Kendisine karşı Reis'i savunduğumuz kişiler...''
﻿ AKP'li Mehmet Metiner'den tartışma yaratacak ifadeler. ''Kendisine karşı Reis'i savunduğumuz kişiler...''
﻿Kirpi balığı yiyen çift öldü
﻿Kirpi balığı yiyen çift öldü
﻿Kirpi balığı yiyen çift öldü
﻿Simeone'den Beşiktaş maçı öncesi taraftarlara destek çağrısı: Ne olursa olsun gelin
﻿Simeone'den Beşiktaş maçı öncesi taraftarlara destek çağrısı: Ne olursa olsun gelin
﻿Simeone'den Beşiktaş maçı öncesi taraftarlara destek çağrısı: Ne olursa olsun gelin
﻿NBA'de play-off eşleşmeleri belli oldu
﻿NBA'de play-off eşleşmeleri belli oldu
﻿NBA'de play-off eşleşmeleri belli oldu
﻿Ramazan ayında sağlıklı beslenmenin sırrı
﻿Ramazan ayında sağlıklı beslenmenin sırrı
﻿Ramazan ayında sağlıklı beslenmenin sırrı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.