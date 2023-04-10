4 bin 600 ağır hasarlı bina bayramdan sonra yıkılacak



Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, 4 bin 600 ağır hasarlı binanın yıkımına bayramdan sonra başlanacak.w

Doğanşehir ilçesinde altyapıdan eğitime, yardımlardan enkaz kaldırma ve yıkım çalışmalarına kadar birçok hizmet, Sivas Valiliği koordinasyonunda yürütülüyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden sonra ilçeye koordinatör olarak atanan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek öncülüğünde, ilçedeki çalışmalar sürüyor.

Vali Şimşek, ilk depremin hemen ardından 500 ekiple ilçeye geldiklerini, ikinci depreme Doğanşehir'de yakalandıklarını söyledi.

Personel sayısının zamanla 2 bine ulaştığını, ilk olarak vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar başlattıklarını belirten Şimşek, "Hemen çadır dağıtımına başladık. Daha sonra ilçede bir fırın Sivas jandarması tarafından faaliyete geçirildi ve günde yaklaşık 10 bin ekmek çıkarıldı. Bunun dışında 12 noktada da sıcak yemek çıkarmaya başladık ve bunları çadırlara ve çeşitli noktalara servis ettik." dedi.

Şimşek, ilçedeki çalışmaları depremlerde az hasar gören devlet hastanesinde kurdukları kriz merkezinden yönettiklerini anlattı.

İLK HAFTA ALTYAPI SORUNLARI ÇÖZÜLDÜ

Depremden sonraki altyapı sorunlarını çözmek için uğraştıklarını aktaran Şimşek, doğal gaz, elektrik ve su gibi sorunları, ilk hafta çözdüklerini vurguladı.

Şimşek, hayırseverlerin katkılarıyla Doğanşehir'e yaklaşık 300 tır yardım malzemesi geldiğine dikkati çekerek, bunları, oluşturdukları sosyal markette depremzedelere ulaştırdıklarına işaret etti.

İlçede 7 bin 500 çadır dağıttıklarını dile getiren Şimşek, "İlçe nüfusunun 38 bin, ilçedeki konut sayısının 14 bin olduğu düşünülürse bu da çok iyi bir rakam. Ancak önceliğimiz vatandaşlarımıza konteyner temin etmek. Konteyner kentlerimizi de oluşturuyoruz. 13 konteyner kent planlamış durumdayız ve altyapıları tamamlandı." ifadelerini kullandı.

"ENKAZIN YÜZDE 75'İ KALDIRILDI"

Şimşek, ilçedeki yapıların büyük oranda hasar gördüğüne değinerek, şunları kaydetti:

"İlçemizde yaklaşık 14 bin yapı stoku vardı ve bunlardan 4 bin 600'ü ağır hasarlı duruma geldi. 1766'sı da yıkık veya acil yıkılacak durumda. Acil yıkılacak ve yıkılan binaların enkaz kaldırma ihalesi yapıldı. Kamu sektörünün desteğiyle, Sivas Belediyemiz, Özel İdaremiz ve Sivas'taki tüm belediyelerin iş makineleriyle enkaz kaldırma çalışmaları 250 araçla ve günde 1250 seferle devam ediyor. Çok şükür enkazın yüzde 75'i kaldırıldı. İnşallah bayrama kadar da acil yıkılacak ve yıkık olan binaların enkazı şehirden ve ilçenin köylerinden tamamen kaldırılmış olacak. Ağır hasarlı binalar için bayramdan sonra ayrı bir ihale yapılacak ve ihaleyi alan firmalar binaların yıkımına başlayacak."

24 NİSAN'DAN İTİBAREN EĞİTİME BAŞLAYAN ÖĞRENCİ SAYISI 2 BİN 626'YI BULACAK

Hayatın normalleşmesi için eğitim faaliyetlerine önem verdiklerinin altını çizen Şimşek, mart ayının başında çadırlarda ve konteynerlerde açtıkları destekleme ve yetiştirme kurslarında 286 öğrencinin eğitim görmeye başladığını bildirdi.

Şimşek, şu anda 720 öğrencinin sağlam okullarda eğitimlerini sürdürdüğünü dile getirerek, "İnşallah 24 Nisan'da hasarlı okullarımızın bahçesine konteyner kurmak suretiyle bu okullarımızda da eğitime başlayacağız ve böylece ilçedeki tüm öğrencilerimiz eğitim faaliyetlerine katılmış olacak. Tüm bunlarla 2 bin 626 öğrencimiz, ilçe genelinde eğitime başlamış olacak." diye konuştu.