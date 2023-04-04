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Doğar doğmaz diyalize giren 3 yaşındaki Asel yaşıtlarıyla oynamak için gün sayıyor

Diyarbakır’da doğar doğmaz periton diyalizine başlanan 3 yaşındaki Asel Şimşek, 48 gün yoğun bakımda kaldı, aylarca diyalize bağlandı, açık kalp ameliyatı yapılıp tedavisine devam ederek yaşama tutunduğu bildirildi.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 11:13
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Doğar doğmaz diyalize giren 3 yaşındaki Asel yaşıtlarıyla oynamak için gün sayıyor

Doğar doğmaz diyalize giren 3 yaşındaki Asel yaşıtlarıyla oynamak için gün sayıyor
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İHA’nın haberine göre; Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine yönlendirilen Asel bebek, doğuştan böbrek yetmezliğinden kaynaklı diyalize bağlı bir şekilde yaşıyor. Doğar doğmaz anne sütünü emdikten sonra ishal olup sıvı kaybı yaşayan Asel’in diyaliz serüveninin Ankara’da başladığını belirten Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde diyaliz hemşiresi Özgül Ateş, Asel bebeğin organ naklinin yapılması için kilo almasını bekledikleri ifade etti.

Asel bebeğin başından bu yana tedavisini takip eden hemşire Ateş, “Asel doğar doğmaz periton diyalizine Ankara’da başlamıştı. Hastamıza Ankara’dan müdahale edildikten sonra periton diyalizi kateteri takılı bir şekilde geldi. Takibi Ankara ve Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi tarafından yapılıyordu. Asel’in kilo alması sağlanmaya çalışılıyordu. Çünkü kilo alıp Asel’e o şekilde organ nakli yapılacaktı. Asel’in takipleri yapıldı, periton diyalizinin yetersiz olduğuna karar verildikten sonra Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine sevk edildi. Buradaki hemodiyaliz ünitesinde de periton ve hemodiyaliz hibrit tedavi şeklinde haftanın 3 günü tedavi görüyordu. Ama Asel sürekli peritonik atağı geçiriyordu. Aynı zamanda burada kontroldeyken Ankara’da da takibi yapılıyordu. Asel’in kardiyak problemlerinden kaynaklı öyküsü de vardı. Biz Asel’i bu zamana kadar gelebileceğini düşünmüyorduk. Çünkü gerçekten daha çok küçüktü. Asel hepsinin yanında açık kalp ameliyatı da oldu” dedi.

Şu an Asel’in durumunun daha iyi olduğunu ifade eden Ateş, şunları kaydetti:

“Asel, peritonlarından dolayı en son Ankara’ya gitti. Orada çocuğa periton kateter diyalizi çekildi ve kilo alması için peg takıldı. Çünkü Asel, oral sıvı dışında herhangi bir katı gıda da alamıyordu. Peg takıldıktan sonra mama almaya başladı ve haftada 4 defa homdiyalize alınıyor. Bebek hastalara homdiyalizin yapılması çok zor. Asel’in durumu şu an çok iyi. Organ naklinin yapılması için kilo almasını bekliyoruz.”

3 yaşındaki kızı Asel’in ağır süreci atlattığını belirten anne Sevgi Şimşek, bebeğinin birçok rahatsızlığa rağmen yaşama tutunduğunu söyledi.

“48 GÜNLÜK YOĞUN BAKIM SÜRECİ OLDU”

Asel’in tedavi sürecinde Ankara-Diyarbakır arasında hastanelere git gel yaptıklarını, şu anda organ nakli için sıra beklediklerini ifade eden Şimşek, “Asel doğar doğmaz anne sütünü emdikten sonra ishal olmaya başladı. İshalden dolayı Asel sıvı kaybı yaşamaya başladı. Kızım 10 günlükken biz rutin kontrollerine getirdiğimizde Asel’in KCFT yüksekliği vardı. Bu sorunu doğuştan olan bir şeydi. Özel hastanede olduğumuz için daha sonra bizi devlet hastanesine yönlendirdiler. Asel’i hastaneye getirdiğimiz gibi yatışı yapıldı. Yatışı yapıldığı gibi Asel yoğun bakıma alındı. Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Asel’in 48 günlük yoğun bakım süreci oldu. 48 günün sonunda tedaviler yetersiz geldiği için uçak ambulans ile buradan Ankara’ya sevk edildik. Ankara’ya gittikten 2 ay sonra da periton diyalizine başladık. Bunca ağır süreci atlatan bir bebek için kızımın durumu çok iyi” diye konuştu.

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