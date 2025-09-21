Doğasever öğrenciler zeytin fidanlarını toprakla buluşturdu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde "İlk Dersimiz Yeşil Vatanımız" projesi kapsamında öğrenciler ve protokol üyeleri zeytin fidanlarını toprakla buluşturdu.

Çevre bilincini artırmak ve gelecek nesillere yeşil bir miras bırakmak amacıyla düzenlenen etkinlik, öğrencilerin coşkusu ve heyecanıyla renkli görüntülere sahne oldu. Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Aşağı Örencik İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar öğrencilerle birlikte fidan dikerek doğa sevgisinin önemine dikkat çekti. İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, "Bu fidanlar sadece ağaç değil; geleceğimizin ve yeşil vatanımızın teminatıdır" diyerek çevreye duyarlılığın küçük yaşta kazanılmasının önemine vurgu yaptı.

Etkinliğe, Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sunay Güler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

