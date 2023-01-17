Doğaseverler Bay Kalesi'nin bulunduğu bölgeye tırmandı

Hakkari'nin doğal güzelliklerine dikkati çekmek için faaliyetler gerçekleştirdiklerini anlatan Ertunç, 'Bay Kalesi'ne yapılan doğa yürüyüşüne destek sağlayan başta Hakkari Valiliği olmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü ve personeli ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ederim. Bu kapsamdaki faaliyetlerimiz devam edecek.' ifadelerini kullandı.