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Doğaseverler Bay Kalesi'nin bulunduğu bölgeye tırmandı

Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (CİSAD) üyelerinin de aralarında olduğu bir grup doğasever, Bay Kalesi'nin bulunduğu bölgeye tırmanış gerçekleştirdi.

Galeri Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 14:50
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Doğaseverler Bay Kalesi'nin bulunduğu bölgeye tırmandı

Dernekten yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 1,5 saatlik tırmanışın ardından 2 bin 25 rakımlı bölgeye ulaşan 50 kişilik grup, karşılaştıkları manzarayı fotoğrafladı.

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Doğaseverler Bay Kalesi'nin bulunduğu bölgeye tırmandı

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Naci Ertunç, kayalık alandaki demir merdivenlerden de geçerek zirveye çıktıklarını belirtti.

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Doğaseverler Bay Kalesi'nin bulunduğu bölgeye tırmandı

Hakkari'nin doğal güzelliklerine dikkati çekmek için faaliyetler gerçekleştirdiklerini anlatan Ertunç, 'Bay Kalesi'ne yapılan doğa yürüyüşüne destek sağlayan başta Hakkari Valiliği olmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü ve personeli ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ederim. Bu kapsamdaki faaliyetlerimiz devam edecek.' ifadelerini kullandı.

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Doğaseverler Bay Kalesi'nin bulunduğu bölgeye tırmandı

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Doğaseverler Bay Kalesi'nin bulunduğu bölgeye tırmandı

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Doğaseverler Bay Kalesi'nin bulunduğu bölgeye tırmandı

(AA)

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