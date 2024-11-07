Masiro Kanyonu yeniden keşfedildi

Rota Doğa Sporları Kulübü her hafta Van'ın farklı bölgelerinde doğa bilincini arttırmaya yönelik yürüyüşler düzenleniyor. Kulüp, hafta da sonbahar renklerine bürünen Masiro bölgesinin güzelliklerini keşfetti. Rota Doğa Sporları Kulübü'nün yürüyüşleri 35 doğaseverin katılımıyla gerçekleşiyor. Etkinlikte, bölgenin eşsiz doğası ve mağaraları büyük ilgi gördü. Masiro Kanyonu'na yapılan yürüyüş sırasında katılımcılar, çeşitli doğal zorlukları aştılar ve mağaralar bölgesine geldiler. Kanyonun etrafında sararan ağaçların ve doğal güzelliklerin tadını çıkaran ekip, mağaralar bölgesine gidebilmek için dereden geçmek durumunda kaldılar.

Rota Doğa Sporları Kulübü yöneticilerinden Sedat Karacan, konuya ilişkin bilgiler verdi. Van Gölü Havzası'nın güzelliklerini keşfetmek ve yeni rotalar belirlemek üzere etkinlikler düzenlendiklerini belirtti.

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Bu haftaki etkinliklerini eşsiz doğa güzelliğine sahip Masiro Kanyonu olduğunu ifade eden Karacan, bu güzelliklere sahip çıkılması gerektiğinin altını çizdi.