Doğaseverler Van Gölü sahilini düzene soktu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir araya gelen Van Gölü Aktivistleri ve doğasever gönüllüler, Van Gölü sahilinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Van Gölü'nün eşsiz güzelliklerini korumak ve çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla bir araya gelen gönüllü grup, Tatvan sahilinde çöp toplama etkinliği düzenledi. Sabahın erken saatlerinde başlayan etkinlikte, plastik atıklardan cam şişelere, metal parçalardan çeşitli evsel atıklara kadar pek çok çöp toplanarak geri dönüşüm kutularına ayrıldı.

Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, "Van Gölü, sadece Van ve Tatvan için değil, tüm bölge için büyük bir değer. Bu güzelliği korumak hepimizin görevi. Bugün burada, onlarca gönüllü ile birlikte doğaya bir iyilik yaptık. Umarım bu tür çalışmalar daha da yaygınlaşır" dedi.

Doğaseverlerin özverili çalışmaları, çevrede bulunan vatandaşlardan da takdir topladı.

