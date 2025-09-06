Doğaseverlerin kuruyan gözdesi suya tekrar kavuştu

Kaynak: İHA
Doğaseverlerin kuruyan gözdesi suya tekrar kavuştu

Sakarya’nın Karasu ve Kocaali ilçeleri arasında, doğa turizminin gözde rotalarından biri olan ve kuraklık sebebiyle yaklaşık 2 ay önce kuruyan Maden Deresi ve Şelalesi, etkili olan yağışın ardından yeniden suyla buluştu.

Bir vatandaş, "Çok şükür ya Rabbi, su hayattır" diyerek cep telefonuyla o anları kaydetti.
Sakarya’da son yılların en kurak dönemi yaşandı. Yaz aylarında yüzlerce doğa severi ağırlayan ve uzun bir süre yağış alamayan Maden Deresi yaklaşık 2 ay önce kurumuştu.

Doğa severler ve bölge halkını derinden endişelendiren kuraklığın ardından bölgedeki etkili olan yağışlar, doğaseverleri sevindiren bir manzarayı beraberinde getirdi. Yağışın ardından Maden Deresi yeniden suyla buluştu. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Mehmet Çalık isimli vatandaş ise, "Su hayattır. Maden Deresi yeniden suyla buluştu. Şükürler olsun ya Rabbi" ifadelerini kullandı.

