Doğayı kirleten beyaz et firmasına 3 milyon 480 bin lira ceza kesildi

Bolu'da bulunan ve Türkiye geneline beyaz et dağıtımı yapan firmaya geçen ay, zehirli atıklarını arıtmayarak Büyüksu Deresi'ne boşalttığı ve çevreyi kirlettiği gerekçesiyle Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün incelemeleri sonrası 1 milyon 160 bin lira ve 2 milyon 220 bin lira olmak üzere 2 kez para cezası kesildi.

Öte yandan firma hakkında Cumhuriyet savcılığına 'Çevrenin kasten kirletilmesi' suçundan suç duyurusunda bulunuldu.

Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili bir denetim daha gerçekleştirdi. Aynı firmanın atıklarını Büyüksu Deresi'ne boşaltarak çevreyi kirletmeye devam ettiği tespit edildi. Yaşanan olay sonrası ekipler firmaya bu kez 3 milyon 480 bin lira para cezası kesti. Öte yandan firma 'Çevreyi kasten kirletmek' suçundan 2'nci kez savcılığa suç duyurusunda bulundu.