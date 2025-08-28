Doğmamış bebek ile 3 yaşındaki çocuk öldü! Katliamdan farksız

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Tokat’ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 yaşındaki Meryem Ahsen Alp yaşamını yitirdi, 4 aylık hamile bir kadın ise karnındaki bebeğini kaybetti.

TOKAT / BAYRAM KALE

Tokat’ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 yaşındaki Meryem Ahsen Alp yaşamını yitirdi, 4 aylık hamile bir kadın ise karnındaki bebeğini kaybetti.

kaza1.jpeg

Edinilen bilgilere göre, M.K. idaresindeki 34 DB 1560 plakalı otomobil, Koçak köyü istikametinden Erbaa yönüne seyir halindeyken 15 Temmuz Şehit Birol Yavuz Caddesi üzerinde aniden dönüş yaptı. Bu sırada karşı yönden gelen M.Y. yönetimindeki 60 T 0900 plakalı Fiat marka ticari taksi ile çarpıştı.

kaza2.jpg

Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde bulunan 3 yaşındaki Meryem Ahsen Alp, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

kaza3.jpg

Kazada otomobil sürücüsü M.K. ile araçtaki A.E., S.A. ve ticari taksi şoförü M.Y. ile yolcu G.Ö. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan S.A.’nın 4 aylık hamile olduğu ve kaza nedeniyle bebeğini kaybettiği öğrenildi.

Son Haberler
Bülent Şakrak ve Duygu Arabacıoğlu yaş gününe özel paylaşımlarla sosyal medyayı salladı
Bülent Şakrak ve Duygu Arabacıoğlu yaş gününe özel paylaşımlarla sosyal medyayı salladı
Doğmamış bebek ile 3 yaşındaki çocuk öldü! Katliamdan farksız
Doğmamış bebek ile 3 yaşındaki çocuk öldü!
Şantaj suçundan aranan şüpheli yakalandı!
Şantaj suçundan aranan şüpheli yakalandı!
Fenerbahçe Galatasaray'ın gündeminde olan kaleci için harekete geçti!
Fenerbahçe Galatasaray'ın gündeminde olan kaleci için harekete geçti!
Trump ve Netanyahu’ya büyük şok! Bu sonuç tüm baskılara rağmen çıktı
Trump ve Netanyahu’ya büyük şok! Bu sonuç tüm baskılara rağmen çıktı