12 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Doğru ayakkabı kullandığınıza emin misiniz?

Vücudumuzun tüm yükünü ayaklarımız çekse de genellikle kadınlar şık görünmek uğruna rahatsız ayakkabılar tercih etmekte. Özellikle yüksek topuklu ve sivri burunlu ayak sağlığı açısından ciddi sorunlara yol açabiliyor. İşte o rahatsızlıklar...

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 18:06
Takip Et

Doğru ayakkabı kullandığınıza emin misiniz?

Doğru ayakkabı kullandığınıza emin misiniz?
+
Aa
-

Genellikle ayakkabı seçerken daha şık görünmesini tercih ederiz. Fakat bu ayak sağlığımız için sorunlara yol açabilecek bir durum oluşturabilmekte...

Baş parmakta Kireçlenme:
Baş parmak ile tarak kemiği arasındaki eklemde oluşan kireçlenme sorunudur. Sık çömelerek veya parmak ucunda durmak, eklemlerin tekrar tekrar çok fazla zorlanmasına ve bu sorunun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Özellikle baş parmakta ağrı ve hareket kısıtlığına yol açabilmektedir.

Topuk Dikeni:
Ayağın ön tarafından topuğa kadar uzanan fibroz bir yapı mevcuttur. Bu yapı vücudun tüm yükünü dengelemektedir. Yanlış ayakkabı seçimleri ve uzun süre kullanımları bu yapının zarar görmesine neden oluyor. Bu rahatsızlık sonucu sabahları hafif başlayan ağrılar akşama doğru şiddetini arttırarak devam etmektedir.Topuk dikeni, topuğa yapıştığı bölgede diken şeklinde kemik çıkıntısı oluşmasıdır. Bu diken topuk ağrısına yol açabiliyor. Neredeyse her 10 kadından 1'inde bu sorun görülmektedir.

Çekiç Parmak:
Ayak parmağının ilk ekleminin aşağı doğru bükülmesidir. Bu soruna genetik faktörler, travma, parmakların sıkışmasına yol açan ayakkabıların kullanılması neden olabilmektedir. Şekil bozukluğu önce esnek olsa da ilerledikçe kireçlenmeyle sertleşebiliyor. Parmağın üst tarafında nasır, hareket kısıtlığı ve ağrılara yol açabilmektedir.

Baş Parmakta Şekil Bozukluğu:
Baş parmağın, ikinci parmağa doğru kayması, yer değiştirmesi sebebiyle, başparmakla tarak kemiğinde oluşan çıkıntıya bağlı şekil bozukluğudur. Bu rahatsızlığa neden olan en büyük etken baş parmağı sıkan sivri ve dar burunlu ayakkabıların uzun süre tercih edilmesidir. Estetik bir sorun oluşturmasının yanı sıra şiddetli ağrılara da yol açabilmektedir.

Ayak Parmakları Arasında Sinir Sıkışması:
Ayakta sıklıkla tarak kemikleri arasındaki sinirin sıkışmasına bağlı olarak kalınlaşma da görülebilmektedir. Özellikle tarak kemiklerini sıkıştıran dar ayakkabıların uzun süre tercih edilmesi bu rahatsızlığa neden olabilmektedir. Ayrıca ayağın ön tarafında ağrı, uyuşma ve yanma gibi sorunlara da yol açabilmekte.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Celal Şengör'den taş gibi ağır sözler: Tabiatın dili bilimdir. Coğrafya dersini kaldırıp yerine din dersi koyarsanız sonuç bu olur
1
﻿Celal Şengör'den taş gibi ağır sözler: Tabiatın dili bilimdir. Coğrafya dersini kaldırıp yerine din dersi koyarsanız sonuç bu olur
﻿Celal Şengör'den taş gibi ağır sözler: Tabiatın dili bilimdir. Coğrafya dersini kaldırıp yerine din dersi koyarsanız sonuç bu olur
﻿Süper Lig’de yeni puan durumu belli oldu
2
﻿Süper Lig’de yeni puan durumu belli oldu
﻿Süper Lig’de yeni puan durumu belli oldu
﻿Fenerbahçe taraftarı Ali Koç’tan Prekazi’nin formasını istedi: Müzemize yakışır
3
﻿Fenerbahçe taraftarı Ali Koç’tan Prekazi’nin formasını istedi: Müzemize yakışır
﻿Fenerbahçe taraftarı Ali Koç’tan Prekazi’nin formasını istedi: Müzemize yakışır
﻿Angelina Jolie'den depremzedeler için bağış çağrısı
4
﻿Angelina Jolie'den depremzedeler için bağış çağrısı
﻿Angelina Jolie'den depremzedeler için bağış çağrısı
﻿Erdoğan konuşurken bakan Nebati'nin göze girme çabası olay oldu. Erdoğan'ın bakışı herkesin diline düştü
5
﻿Erdoğan konuşurken bakan Nebati'nin göze girme çabası olay oldu. Erdoğan'ın bakışı herkesin diline düştü
﻿Erdoğan konuşurken bakan Nebati'nin göze girme çabası olay oldu. Erdoğan'ın bakışı herkesin diline düştü
﻿Leipzig'i yenen Union Berlin'in nefesi Bayern Münih'in ensesinde
6
﻿Leipzig'i yenen Union Berlin'in nefesi Bayern Münih'in ensesinde
﻿Leipzig'i yenen Union Berlin'in nefesi Bayern Münih'in ensesinde
﻿Demet Akalın Turkcell'in depremzede vatandaşın faturasını ertelemesine sert tepki verdi
7
﻿Demet Akalın Turkcell'in depremzede vatandaşın faturasını ertelemesine sert tepki verdi
﻿Demet Akalın Turkcell'in depremzede vatandaşın faturasını ertelemesine sert tepki verdi
﻿Kansızlığı önleyen şifalı besin hangisi?
﻿Kansızlığı önleyen şifalı besin hangisi?
﻿Kansızlığı önleyen şifalı besin hangisi?
﻿Felç risklerini ortadan kaldıran şifalı besinler
﻿Felç risklerini ortadan kaldıran şifalı besinler
﻿Felç risklerini ortadan kaldıran şifalı besinler
﻿Afetzedeler için uzun tedavi gerekecek
﻿Afetzedeler için uzun tedavi gerekecek
﻿Afetzedeler için uzun tedavi gerekecek
﻿Deprem, 2 bin yıllık tarihi de vurdu
﻿Deprem, 2 bin yıllık tarihi de vurdu
﻿Deprem, 2 bin yıllık tarihi de vurdu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.